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Yapay zeka şarkı bestesi yapıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.05.2020 12:22 | Son Güncelleme

OpenAI, geliştirdiği birçok yapay zeka şarkı bestesi ile bugün tanıtım yaptı. Jukebox olarak adlandırılan bu sistem sayesinde sadece veri paketi yüklemek yeterli oluyor. Hemen ardından veri paketi yüklenen sanatçının benzer şarkıları beste haline getirilebiliyor.

Yapay zeka şarkı bestesi yapıyor

Bu yapay zeka bizlere daha çok West World dizisindeki sahneleri hatırlattı. Hatırlayacağınız üzere o dizide de bir yapay zeka piyano çalabiliyordu.

Aslında OpenAI için şirket demek pek doğru olmaz. Onlar kendilerini daha çok bir kuruluş olarak niteliyor. Yapay zekanın iyilik için kullanılması gerektiğini düşünen bu şirket düzenli olarak yeni sistemler geliştiriyor. Bu sistemlerin tamamında yapay zeka kullanılıyor ve özellikle de öğrenme yeteneğine sahip Yapay zeka daha çok tercih ediliyor.

BİRKAÇ TÜRDE ŞARKILAR ÜRETEBİLİYOR

Jukebox’un çalışma stilinden bahseden OpenAI ekibi; yapay zekanın rock, hip-hop ve caz gibi müzik türlerinde şarkılar üretebileceğini özellikle belirtti. Böylece müzik türü her ne olursa olsun birbirinden farklı yüzlerce şarkı bestesi yapılabilir. Kullanıcılar ise aynı sanatçıya ait farklı yüzlerce beste dinleyebilir. Şirketin nihai hedeflerinden birisi ise, neredeyse her alanda yetenekli yapay zeka sistemleri üretmek.

Bundan kısa bir süre önce OpenAI yine benzer bir öğrenme yeteneğine sahip yapay zeka sistemi tanıtmıştı. Bu yapay zeka sisteminde resim yapabilmek gibi yetenekler de mevcut. Hem resim yapabilen hem de müzik bestesi üretebilen yapay zeka için tek bir sorun var. O da bunların yeni bir algoritma şeklinde ortaya çıkarılması. OpenAI bu sorunun üstesinden gelirse, yepyeni bir yapay zeka teknolojisi bizi bekliyor demektir. Sizce yapay zeka sistemleri daha nereye kadar geliştirilebilir?

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