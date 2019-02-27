Yapay zeka tıpta hata oranını çok azaltacak

İSTANBUL, (DHA)- Prof. Dr. Engin Ulukaya, yapay zeka teknolojisinin tıpta özellikle onkoloji alanında kullanılmaya başlayacağını söyledi. Sadece onkolojinin değil radyoloji ve hatta patolojinin de yapay zekadan en iyi yararlanabilecek dallar olduğunu belirten Ulukaya, yanlış teşhislerin neredeyse sıfıra yaklaşabileceği, doğru tanıların da maksimuma çıkacağı bir dönemin geleceğini ifade etti.

Tıp ve sağlık hizmetlerinde yapay zekanın kullanılması son yıllarda yaygınlaşmaya başladı. İstinye Üniversitesi moleküler kanser araştırma merkezinin moleküler kanser araştırma derneği (MOKAD) ile birlikte düzenlediği 'kanser biyoenformatiğinde yapay zeka' konulu kursta konuyla ilgili temel bilgiler, öğretim üyeleri, asistanlar ve öğrencilerle paylaşıldı. Yapay zeka alanındaki gelişmelerin sağlık alanında bir devrim yaratacak şekilde değişime neden olduğuna dikkat çeken İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve İstinye Üniversitesi Moleküler Kanser Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Engin Ulukaya, "Tıp artık dönüşüyor. Tıp alanında ciddi bir devrimin eşiğindeyiz. Yapay zeka artık tanı koyan bir doktor gibi çalışmaya başlayacak" diye konuştu.