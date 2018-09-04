Yapı Kredi'ye dijital bankacılıkta Stevie ve Global Finance'den ödül

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, bankacılık sektörüne kazandırdığı yeniliklerle uluslararası kuruluşlar tarafından ödüllendirilmeye devam ediyor.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, banka, Stevie Ödülleri’nde 4'ü altın, 5'i gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere toplamda 13 ödülün sahibi olurken Grand Stevie Ödülü'ne de layık görüldü. Banka, Global Finance tarafından ise 5 ödül kazandı.

NFC teknolojisini yenilikçi bir yaklaşımla Türkiye’de ilk defa bir mobil bankacılık uygulamasına girişte kullanmaya başlayan Yapı Kredi, bu hizmetle 2 altın Stevie’in birden sahibi oldu. Banka, ödeme sistemlerinin dijital dönüşümüne öncülük eden "Yapı Kredi Pay" ve kartlarını kaybeden müşterilerine yönelik olarak geliştirdiği "Panik Yok Butonu" ile "Yılın En Yeni Ürün veya Servisi’" kategorisinde altın Stevie ödüllerine layık görüldü. Kurumsal web sitesi "yapikredi.com.tr" ile 2 gümüş Stevie kazanan banka, Dijital Koruma Sigortası, Yapı Kredi Mobil ve Yapı Kredi Mobil'in "Jet İşlemler" menüsüyle birer gümüş Stevie aldı.