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Yapı Kredi'ye dijital bankacılıkta Stevie ve Global Finance'den ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 11:15 | Son Güncelleme

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan: - "Stevie ve Global Finance gibi saygın uluslararası platformlardan aldığımız bu ödüller bizi gururlandırıyor ve hep daha iyisini yapmak için motivasyon sağlıyor"

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, bankacılık sektörüne kazandırdığı yeniliklerle uluslararası kuruluşlar tarafından ödüllendirilmeye devam ediyor.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, banka, Stevie Ödülleri’nde 4'ü altın, 5'i gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere toplamda 13 ödülün sahibi olurken Grand Stevie Ödülü'ne de layık görüldü. Banka, Global Finance tarafından ise 5 ödül kazandı.

NFC teknolojisini yenilikçi bir yaklaşımla Türkiye’de ilk defa bir mobil bankacılık uygulamasına girişte kullanmaya başlayan Yapı Kredi, bu hizmetle 2 altın Stevie’in birden sahibi oldu. Banka, ödeme sistemlerinin dijital dönüşümüne öncülük eden "Yapı Kredi Pay" ve kartlarını kaybeden müşterilerine yönelik olarak geliştirdiği "Panik Yok Butonu" ile "Yılın En Yeni Ürün veya Servisi’" kategorisinde altın Stevie ödüllerine layık görüldü. Kurumsal web sitesi "yapikredi.com.tr" ile 2 gümüş Stevie kazanan banka, Dijital Koruma Sigortası, Yapı Kredi Mobil ve Yapı Kredi Mobil'in "Jet İşlemler" menüsüyle birer gümüş Stevie aldı.

Dünyada Ford SYNC 3 Applink teknolojisine sahip araçlara entegre edilen ilk bankacılık uygulaması Yapı Kredi Mobil, bu entegrasyon ile 2 bronz Stevie’e layık görüldü. Ayrıca "Finansal Servisler/Bankacılık" kategorisinde Yapı Kredi Mobil, "Entegre Mobil Deneyimi" kategorisinde Yapı Kredi Mobil’in "Jet İşlemler" menüsü bronz ödül almaya hak kazandı.

Banka, Stevie'den alınan ödüllerin sayısı ve niteliğine göre dünya çapında hesaplanan Grand Stevie Ödülü'nün de sahibi oldu. Global Finance tarafından 5 ödül birden alan Yapı Kredi, "Avrupa’nın En İyi Kurumsal Site Tasarımı", "Avrupa’nın En İyi Kurumsal Mobil Bankacılık Uygulaması", "Avrupa'nın En İyi Kurumsal Portal Hizmetleri" ve "Avrupa’nın En İyi Fatura Ödeme ve Gösterimi", "Türkiye'nin En İyi Kurumsal Dijital Bankası" ödüllerinin sahibi oldu.

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- "Yeni inovasyonları hayata geçirmek için yatırımlarımıza devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, bankacılığın geleceğini inşa etmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bankacılığın dijital dönüşümüne öncülük eden yenilikçi hizmetlerimiz, mekandan veya zamandan bağımsız, ihtiyaç duydukları her anda müşterilerimizin yanında olmamızı sağlıyor. Türkiye’nin dijital bankası Yapı Kredi olarak, son yıllarda dijital bankacılık alanında birçok ilke imza attık. Sektöre yön veren yeni inovasyonları hayata geçirmek için yatırımlarımıza devam ediyoruz.
Bankacılık deneyimini daha da iyileştiren hizmetlerimiz, bizi müşterilerimize yakınlaştırdığı gibi uluslararası arenada Türk bankacılık sektörünü en iyi şekilde temsil etme fırsatı sunuyor. Stevie ve Global Finance gibi saygın uluslararası platformlardan aldığımız bu ödüller ise bizi gururlandırıyor ve hep daha iyisini yapmak için motivasyon sağlıyor."

Doğan, gelecek süreçte de Yapı Kredi olarak, yenilikçi anlayışlarını bankacılığın her alanına yayarak müşterilerinin hayatına değer katan hizmetler geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Yakup Doğan Yapı Kredi

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