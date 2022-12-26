Yapılan hata nedeniyle penisini kaybetti! Açtığı davadan 65 bin dolar kazandı

Fransa'da 2014 yılında 30 yaşındaki üç çocuk babası bir hastaya organlarının çoğunu kaplayan "epitel dokusunda oluşan bir kanser" olan karsinom teşhisi konmuştu. Durumunu düzeltmek için gittiği hastanedeki ürolog, penisteki hasarı en aza indirirken tümörü mümkün olduğu kadar çok kesmeye çalıştı.

PENİSİ KESMEZLERSE KANSERDEN ÖLECEĞİNİ SÖYLEDİLER

Ne yazık ki, Nantes İdari Mahkemesi'ne göre kanser, bir dizi "hatalı ihlal" yoluyla tüm penise metastaz yaptı. Bu, hastaya o kadar "çılgın" bir acı verdi ki, bir noktada organını kendisinin kesmeyi bile düşündüğünü söyledi. Adı açıklanmayan hasta, "Beni durduran karımdı" dedi. Yıllar geçtikçe, taksitli tümör öyle bir çığ gibi büyüdü ki, Lyon'daki bir doktor adamın penisini çıkarmaktan başka çaresi olmadığını iddia etti. Ya öyleydi ya da büyük ihtimalle kanserden ölecekti, dedi.

"GERÇEKTEN UTANÇ VERİCİ"

Ve böylece, kelimenin tam anlamıyla adamın büyüsünü almaya karar verdiler. Hasta, "Testisleri yeni bırakmış ve tabanını kesmişti. Gerçekten mahvoldum ve bu gerçekten utanç verici" diye ekledi.

Ve hastanın belirtilmemiş bir baş etme mekanizması yoluyla uyum sağlamayı öğrendiği iddia edilirken, "penis hissini birkaç sensörle değiştiremezsiniz" iddiasında bulundu. Frenchblue'nun bildirdiğine göre, adam o zamandan beri "penisin tamamen çıkarılmasına" yol açan "yanlış ihlaller" nedeniyle 65 bin dolar aldı.

