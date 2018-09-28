"Yapılandırma imkanı KOBİ'lere de tanınmalı"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, banka borç yapılandırmasında büyük firmalara tanınan başvuru imkanının, 100 milyon TL altı borçlu orta ve küçük ölçekli firmalara da sağlanması gerektiğini belirterek, "Bankaların KOBİ'lerin borçlarını da yapılandırmaya almaları, onlara soluklanacakları yeni bir alan oluşturacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, bankalar tarafından 100 milyon TL üzerinde borçlu firmalara sağlanan Finansal Yeniden Yapılandırma imkanına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, KOBİ'lerin finansal yeniden yapılandırmada ihmal edilmeyeceğinden emin olduklarını belirten Avdagiç, "Banka borç yapılandırmasında büyük firmalara tanınan başvuru imkanı, 100 milyon TL altı borçlu orta ve küçük ölçekli firmalara da sağlanmalı. Bankaların KOBİ'lerin borçlarını da yapılandırmaya almaları, onlara soluklanacakları yeni bir alan oluşturacaktır." ifadesini kullandı.

Avdagiç, orta ve küçük ölçekli firmaların bu sürece dahil edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: