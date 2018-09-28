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"Yapılandırma imkanı KOBİ'lere de tanınmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 10:08 | Son Güncelleme

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: - "Banka borç yapılandırmasında büyük firmalara tanınan başvuru imkanı, 100 milyon TL altı borçlu orta ve küçük ölçekli firmalara da sağlanmalı" - "Bankaların KOBİ'lerin borçlarını da yapılandırmaya almaları, onlara soluklanacakları yeni bir alan oluşturacaktır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, banka borç yapılandırmasında büyük firmalara tanınan başvuru imkanının, 100 milyon TL altı borçlu orta ve küçük ölçekli firmalara da sağlanması gerektiğini belirterek, "Bankaların KOBİ'lerin borçlarını da yapılandırmaya almaları, onlara soluklanacakları yeni bir alan oluşturacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, bankalar tarafından 100 milyon TL üzerinde borçlu firmalara sağlanan Finansal Yeniden Yapılandırma imkanına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, KOBİ'lerin finansal yeniden yapılandırmada ihmal edilmeyeceğinden emin olduklarını belirten Avdagiç, "Banka borç yapılandırmasında büyük firmalara tanınan başvuru imkanı, 100 milyon TL altı borçlu orta ve küçük ölçekli firmalara da sağlanmalı. Bankaların KOBİ'lerin borçlarını da yapılandırmaya almaları, onlara soluklanacakları yeni bir alan oluşturacaktır." ifadesini kullandı.

Avdagiç, orta ve küçük ölçekli firmaların bu sürece dahil edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Büyük firmaları besleyen ve en az onlar kadar sürdürülebilirlik ihtiyacı olan firmalar, orta ve küçük ölçekli firmalardır. Ölçek büyümeyince, tıpkı 'orta gelir tuzağı' gibi bir yerde kalıyoruz. Hükümetimizin ve yetkili kurumların bu konuda çalışma yaptıklarını biliyoruz. Bu konuda tedbirlerin bir an önce alınacağını umuyoruz. Biliyoruz ki KOBİ'ler ekonominin kalbini besleyen damarlar gibidir. Bu nedenle de ihmale gelmez. Borçlarını düzenli ödeyen, ancak ekonomik manipülasyon sonucu sıkıntıya giren şirketlere destek olunmalı. KOBİ'lerin borçlarının yapılandırması, bankaların yeniden kredi verebilir, büyümeyi destekleyebilir hale gelmeleri için de önem taşıyor."

Orta ve küçük ölçekli firmaların, büyük firmalardan daha yüksek faizle kredi kullandıklarına işaret eden Avdagiç, "Teminatta da daha zorlu bir sürece tabi oluyorlar. Dolayısıyla bu ölçekteki sıkıntıların çözülmesinin oluşturacağı etki büyük olacaktır. Bu bağlamda bankalara sorumluluk ve görev düşüyor. Firmalar elini taşın altına koyarken, bankaların da bu süreci iyi yönetmeleri, yaşadığımız süreci aşmak için önem taşımaktadır." değerlendirmelerini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
İTO kobi Şekib Avdagiç Yapılandırma

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