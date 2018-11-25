HABER

'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi, 6'ncı kattan ölüme atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.11.2018 17:40 | Son Güncelleme

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Nurcan D. (72), oturduğu 6'ncı kattaki evlerinin balkonunda çamaşır makinesinin üzerine çıkıp, oğlunun "Yapma anne" sözlerine karşın kendisini boşluğa bıraktı. Nurcan D., olay yerinde yaşamını yitirdi.

'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi, 6'ncı kattan ölüme atladı

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Işıklar Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. 6 katlı binanın en üst katında çocuklarıyla birlikte oturan Nurcan D., duş aldıktan sonra balkona çıktı. Balkondaki çamaşır makinesinin üzerine çıkan Nurcen D.'yi gören oğlu, müdahale etmek istedi. Nurcan D., oğluna eliyle işaret ettikten sonra "Gelme" dedi. Oğlunun "Yapma anne" sözlerine karşın Nurcan D., kendisini boşluğa bıraktı. Apartman girişinde park halindeki otomobile çarpıp yere düşen Nurcan D., yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nurcan D.'nin yaşamını yitirdiği saptandı.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Nurcan D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

(DHA)

PARTNERTrendyol’un Efsane Günler kampanyaları ile alışveriş çok avantajlı! Trendyol’un Efsane Günler kampanyaları ile alışveriş çok avantajlı!
Terör soruşturmasında gözaltına alınan yönetmen serbestTerör soruşturmasında gözaltına alınan yönetmen serbest
Otomobil, emniyet şeridinde duran TIR'a çarptı: 4 ölü (Tekrar)Otomobil, emniyet şeridinde duran TIR'a çarptı: 4 ölü (Tekrar)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya intihar

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Beşiktaş'ta dev operasyon! 7 isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta dev operasyon! 7 isimle yollar ayrılıyor

AB liderleri, Brexit anlaşmasını onayladı

AB liderleri, Brexit anlaşmasını onayladı

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

Okuyucu Yorumları 1 yorum
sadece yapma anne demekle mi yetinmiş , tutsaymış ayaklarından . cennet anaların ayakları altında .. Allah bilir ne eziyet ettiler ki kadın dayanamadı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Danıştay'dan Hasankeyf kararı! İhale iptal edildi

Danıştay'dan Hasankeyf kararı! İhale iptal edildi

Avcılar Belediye Başkanı kalp krizi geçiren öğretmenin hayatını kurtardı

Avcılar Belediye Başkanı kalp krizi geçiren öğretmenin hayatını kurtardı

Sulama kanalına düşen 2 çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı

Sulama kanalına düşen 2 çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı

Yıkıma engel olmak için 'İstiklal Marşı' okudular

Yıkıma engel olmak için 'İstiklal Marşı' okudular

Kapısında 'siyanür içtim odaya girmeyin' notu bulunan odada ölü bulundu

Kapısında 'siyanür içtim odaya girmeyin' notu bulunan odada ölü bulundu

Öğrencisi ile ilişki yaşayan akademisyenden bir garip savunma!

Öğrencisi ile ilişki yaşayan akademisyenden bir garip savunma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.