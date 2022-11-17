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Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler, kansere kalkan olur

17.11.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce yıldır şifa kaynağı olarak kullanılan incirin yaprağı da en az kendisi kadar faydalı. Antik Yunan ve Roma döneminde sıklıkla kullanılan incir yaprağı, o dönemde her derde deva olarak görülürdü. İncir yaprağının faydaları arasında bağırsakları çalıştırması, kalp hastalıklarını önlemesi ve cilt sorunlarını iyileştirmesi yer alıyor.

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler, kansere kalkan olur

İncir yaprağı, en az incirin kendisi kadar faydalı. Çok eski dönemlerde incir yaprağının sütü akrep ve böcek sokmalarını iyileştirmesi için kullanılıyordu. İncir yaprağı başka tıbbi sorunlarının çözümü olarak da tercih ediliyordu.

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İncir yaprağını uzun dönem kullanabilmek için sonbaharda toplayıp, kurutabilirsiniz. Kurutulmuş incir yapraklarından çay yaparak faydalarından yararlanabilirsiniz.

İNCİR YAPRAĞININ FAYDALARI

İncir yaprağı enerji verir ve metabolizmayı hızlandırır.

Sindirim sorunlarını rahatlatır.

İncir yaprağını kaynatıp soğuttuktan sonra zona olan bölgeye uygularsanız, zonanın etkisinin hafiflediğini görebilirsiniz. Farklı cilt semptomlarına (kızarıklık, kaşıntı gibi) da iyi gelen incir yaprağını düzenli olarak uygulayabilirsiniz.

Kaynatılmış incir yaprağı suyu kalp hastalıkları üzerinde etkili olabilir. Bu yapraklarda bulunan maddeler sayesinde, kan akışını dengeler ve damar tıkanıklığı önleyebilirsiniz. Kalp hastalığına yakalanmamak için ihtiyaç duyulan omega yağ asitleri, incir yaprağında mevcuttur.

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İncir yaprağının içindeki lif, bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelir. Bu sayede kabızlığa çözüm olur.

İncir yaprağı, kanı temizleyerek vücudun arınmasına yardımcı olur.

Kanserli hücrelerin oluşumunu önler.

İncir yaprağı, kemik ağrılarına, kas ve iskelet sistemi hastalıklarına bitkisel çözüm olabilir.

İncir yaprağı doğal antibiyotik etkisi ile vücuttaki enfeksiyonları azaltır. İdrar yolu enfeksiyonu için tercih edilmesi gereken bitkisel çözümlerden biridir.

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İncir yaprağı çayı, boğaz ağrısı gibi çeşitli üst solunum yolları enfeksiyonları için de bitkisel bir çözümdür.

Kan şekerini dengeleyici yönü ile dikkatleri üzerine çeken incir yaprağı, doğal insülin içermektedir. Hekim onayından sonra tüketilen incir yaprağı, diyabet hastalarının hayatını kolaylaştırabilir. (Ensonhaber)


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