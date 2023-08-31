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Yaptığı 'pes' dedirtti! Sorumsuz anneye polisten tepki: 'Hiç mi haber izlemiyorsunuz?'

31.08.2023 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de anne Dilek B., 8 ve 6 yaşındaki 2 kız çocuğunu otomobilde camları kapalı halde bırakıp bankaya gitti. Çocukların aracın camlarını açmaya çalıştığını fark eden polis ekipleri, 2 çocuğu da araçtan çıkarıp su ikram etti. Polis, anne Dilek B.'ye, "Hiç mi haber izlemiyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. Dilek B.'ye ayrıca yaya geçidine park ettiği gerekçesiyle 1910 TL para cezası uygulandı.

Yaptığı 'pes' dedirtti! Sorumsuz anneye polisten tepki: 'Hiç mi haber izlemiyorsunuz?'

'Pes' dedirten olay, saat 13.30 sıralarında Şen Sokak'ta meydana geldi. Devriye atan motosikletli polis ekibi, yaya geçidinde park halindeki bir otomobilde 8 ve 6 yaşındaki 2 kız çocuğunun camları açmaya çalıştığını fark etti. Polis, hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu kentte, çocukları yönlendirerek araçların kapısını açtırdı. Polis, araçtan dışarıya çıkardığı çocuklara su ikram ettikten sonra anneleri Dilek B.'ye ulaşıp, çağırdı.

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ÖNCE TEPKİ, SONRA CEZA

Bankaya gittiği öğrenilen Dilek B. dönünce, polis anneye tepki gösterdi. Polis, Dilek B.'ye, "Ön camları neden açık bırakmıyorsunuz? Daha sağlıklı olmaz mıydı? Biz geleli 8-10 dakika oldu. Bu çocuklardan sizin işiniz daha mı önemli? Hiç mi haber okumuyorsunuz? Çocuklar için camları açmaya uğraşıyoruz. Camları biz açtık" dedi.

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Dilek B.'ye yaya geçidine park ettiği gerekçesiyle 1910 TL para cezası uygulandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Düzce Otomobil

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