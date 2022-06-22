Yaptığı tasarruf yöntemlerini anlattı! Bazıları çok etkili...

Her geçen gün gelen zamlar nedeniyle toplum tasarruf yöntemleri arıyor. 28 yaşındaki Morgan Sloss yaptığı alışverişlerde, günlük kullandığı araç gereçlerde yaptığı tasarruf yöntemlerini sosyal medyadan paylaştı. Paylaştığı gönderinin bazıları oldukça tanıdık olsa da bazı tasarruf yöntemleri oldukça şaşırttı.

ŞAMPUANIN SON DAMLALARINDAN YARARLANIYORUM

Genellikle şişenin dibinde kalan küçük sabun parçasını biliyor musun? Kapağı çıkarıyorum, su ekliyorum, çalkalıyorum ve işte! Bir duşa daha yetecek kadar sabun. Çok fazla su eklemiyorum çünkü sabunu vücudumu düzgün bir şekilde temizlemeyecek kadar seyreltmek istemiyorum. Ancak yeterince eklemek, uzatmak için harika bir yoldur.

SÜT ÜRÜNLERİNDE DE AYNI UYGULAMAYI YAPIYORUM

Bunu süt gibi gıda ürünlerine de uyguluyorum! Mısır gevreğimle tat farkı bile görmüyorum!

ÇOCUK MENÜSÜ YİYORUM

Gündelik yemek restoranlarında çocuk yemekleri satın almanın büyük bir destekçisiyim. Havamda bir hamburger ve patates kızartması varsa, muhtemelen bana 10-20$'a mal olacak herhangi bir sayıda restorana gidebilirim. Bunun yerine, her zaman 7 doların altında bir çocuk menüsü yiyorum.

MAĞAZALARIN E-POSTA ABONELİKLERİNDEN ÇIKTIM

O e-postaları görmek benim için büyük bir zayıflık, bu yüzden baştan çıkarmayı kestim. Yeni bir muma veya elbiseye ihtiyacım olduğuna karar verirsem, onu bilerek araştırabilir ve bunun için bütçe yapabilirim.

İHTİYACIM OLMAYAN ABONELİKLERİ İPTAL ETTİM

Sınırsız araba yıkama için ayda 19,99 $ olan bir araba yıkama üyeliğim vardı. Çok uygun olduğu için sevdim ama zorunluluk olmadığı için iptal ettim. Gerçekten temiz bir araba istiyorsam, bunu her zaman kendim yapabilirim!

SIK KUAFÖRE GİTMEYİ BIRAKTIM

Bunlar ilk gidilecek şeylerden biriydi. Kirpik uzantıları, manikürler ve kaşlarımı dişli hale getirirdim. Kaşlar konusunda güzelim ama tırnaklar kendimi ifade etmenin harika bir yoluydu. Noel tırnaklarımın ne kadar eğlenceli olduğunu gördün mü?! Ancak hayat ne kadar pahalı hale geldiyse, bütçede değil. Yine de özel günler için istisnalar yaparım! Geçen ay bir düğüne gittim, bunun için düzenli bir jel manikür yaptırdım.

MARKETE ALIŞVERİŞ LİSTESİYLE GİDİYORUM

Bu listeye sahip olarak, gerçekten ihtiyacım olmayan rastgele şeyleri almayı azaltabilirim



