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  4. Yaptığına yapacağına pişman oldu! 45 bin TL'lik para cezası...

Yaptığına yapacağına pişman oldu! 45 bin TL'lik para cezası...

12.03.2024 08:49
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Çorum'da 'dur' ihtarına uymayan 22 yaşındaki M.T.S. polisten kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu polis otosuna çarpan sürücü , uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Sürücü M.T.S.'ye toplamda 45 bin 420 TL idari para cezası uygulandı. Kovalamacaya karışan otomobil ise çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

Yaptığına yapacağına pişman oldu! 45 bin TL'lik para cezası...

Çorum'da M.T.S. (22) idaresindeki otomobil Osmancık Caddesi üzerinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

POLİS OTOSUNA ÇARPTI

Kovalama sırasında polis otosuna da çarpan otomobil Yeni İskilip Köprülü Kavşağı'nda durduruldu.

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45 BİN TL CEZA

Sürücü M.T.S.'ye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, ehliyetsiz araç kullanmak, ters yöne girmek, "dur" ihtarına uymamak ve kırmızı ışıkta geçmekten toplamda 45 bin 420 TL idari para cezası uygulandı.

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Kovalamacaya karışan otomobil ise çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Çorum trafik
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