HABER

Yaralı at için seferber oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 14:32 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir aracın çarptığı at, öğretmenlerin haber vermesi üzerine ekiplerce kurtarıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir aracın çarptığı yaralı at, öğretmenlerin haber vermesi üzerine belediye ve özel idare ekiplerince kurtarıldı.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Dalbahçe ve Suluçam köyleri arasında, yol kenarında yaralı bir at gören civar köylerdeki öğretmenler, durumu Doğubayazıt Belediyesine bildirdi.

Yoldaki fren izleri ve araç parçalarından bir aracın çarptığı anlaşılan yaklaşık 400 kiloluk yaralı atı kurtarmak için belediyenin veteriner işleri, itfaiye müdürlüğü ve ilçe özel idare ekipleri seferber oldu.

Bölgede etkili olan soğuk havaya rağmen büyük bir özveri gösteren ekipler, yaralı atı kepçe ve halat yardımıyla yol kenarından çıkardı.

Bu arada soğuktan etkilenen ekiplerin, itfaiye aracının egzoz kısmında ellerini ısıtması dikkati çekti.

Yaralı at, belediyenin sahipsiz hayvan bakım ve koruma merkezinde tedavi altına alındı.

PARTNERMotorola'dan Türk Bayrağı hatası!Motorola'dan Türk Bayrağı hatası!
İzmir'de doktorlardan yasa teklifine tepkiİzmir'de doktorlardan yasa teklifine tepki
Organ bekleyen Gizem'den acı haberOrgan bekleyen Gizem'den acı haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Doğubayazıt ekipler kurtarma yaralı at

En Çok Okunan Haberler

Türk futbolunu sarsacak takas!

Türk futbolunu sarsacak takas!

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

AK Parti'yle ilgili flaş Atatürk iddiası!

AK Parti'yle ilgili flaş Atatürk iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ziraat Mühendisleri Birliği eski Başkanı: Çiftçi buğday ekmiyor, hepimiz aç kalacağız

Ziraat Mühendisleri Birliği eski Başkanı: Çiftçi buğday ekmiyor, hepimiz aç kalacağız

MHP'yi sarsan ölüm haberi!

MHP'yi sarsan ölüm haberi!

Ankara'da soygun girişimi! Bunu hiç beklemiyordu

Ankara'da soygun girişimi! Bunu hiç beklemiyordu

Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan son yolculuğuna uğurlandı

Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan son yolculuğuna uğurlandı

Eski Zaman gazetesi başyazarı Ali Ünal'a 19 yıl hapis cezası

Eski Zaman gazetesi başyazarı Ali Ünal'a 19 yıl hapis cezası

Hatay'da 200 ev sular altında kaldı!

Hatay'da 200 ev sular altında kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.