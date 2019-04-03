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Yaralı bulunan tay tedaviye alındı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 13:27 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde yaralı halde bulunan 2 haftalık yılkı atı yavrusu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedaviye alındı.

Yaralı bulunan tay tedaviye alındı 

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde yaralı halde bulunan 2 haftalık yılkı atı yavrusu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedaviye alındı.
Sandıklı Akdağ eteklerindeki Sorgun Yaylası bölgesinin kırsal alanında 28 Mart Perşembe günü bir kişi, bitkin haldeki yılkı atı yavrusunu fark etti. İlçe sakini, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Sandıklı Şefliği'ne haber verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri bölgeye gelerek yavru atı aldı. AKÜREM'e getirilen tayın yapılan muayenesinde 2 haftalık olduğu, vücudunda yaralar bulunduğu ve enfeksiyon oluştuğu belirlendi. Veteriner hekimler ve öğrencilerin elleriyle beslediği tay için ilaç tedavisine başlandı.
'BİZE GELDİĞİNDE BİTKİN HALDEYDİ'
AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, tayın kendilerine getirildiğinde hareket etmekte güçlük çektiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Akdağ eteklerinde bir vatandaş tarafından tarlasının kenarında bulunmuş küçük yavru. Doğa Koruma ve Milli Parklara teslim edilmiş. Bize getirildiğinde bitkin haldeydi. Gerekli müdahaleleri yaptık. Vücudundaki yaraların erkek at saldırısından olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü yırtıcı hayvan saldırısı olsaydı, bu kadar küçük bir tayın hayatta kalmasına izin vermezlerdi. Günde üç kez sütle besliyoruz. Kendine geldi. Yaraları da iyileşme sürecine girdi."
Doç. Dr. Kandır, tayın doğaya dönme ihtimalinin olmadığını da belirterek, geleceğiyle ilgili önümüzdeki aylarda karar verileceğini söyledi.

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Yaralı bulunan tay tedaviye alındı Yaralı bulunan tay tedaviye alındı Yaralı bulunan tay tedaviye alındı Yaralı bulunan tay tedaviye alındı

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