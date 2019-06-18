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Yaralı bulunan ve nesli tükenmekte olan 'üveyik' tedaviye alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 18:11 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yaralı halde bulunan ve nesli tükenmekte olan üveyik kuşu, tedaviye alındı.

Yaralı bulunan ve nesli tükenmekte olan 'üveyik' tedaviye alındı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yaralı halde bulunan ve nesli tükenmekte olan üveyik kuşu, tedaviye alındı.
İnegöl'de yol üzerinde uçmakta zorlanan kuşu görenler, durumu İnegöl Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi merkezi ekipleri, yaralı kuşu alıp tedavi merkezine götürdü. Yaralı kuşun, nesli tükenmekte olan üveyik kuşu olduğu belirtildi. Üveyik kuşunun tedavisi sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Yaralı bulunan ve nesli tükenmekte olan 'üveyik' tedaviye alındı

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