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Yaralı geyik donmak üzereyken kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 11:28 | Son Güncelleme

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan ve dere yatağına düşen geyik, ekipler tarafından çıkarıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan ve dere yatağına düşen geyik, ekipler tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bekdemirler köyü Değirmen Bayırı mevkisinde dere yatağında yaralı bir kızıl geyik gören köylüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ile jandarma ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen ekipler, ormanlık alana bırakılmış başıboş köpeklerin saldırısı sonucu vücudunun değişik yerlerinden yaralanan geyiği kurtarmak için çalışma başlattı.

Saatlerce dere yatağında soğuk suyun içerisinde kalan ve donmak üzere olan geyik, ekiplerin uzun süren kurtarma çalışması sonucunda bulunduğu yerden kurtarılarak, traktör kasasına taşındı. Daha sonra yaralı geyik Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şubesine ait araca nakledildi.

- Montu ile ısıtmaya çalıştı

Uzun süre su içerisinde kalan ve donmak üzere olan geyiğin ısınması için kurtarma çalışmasına katılan bir jandarma komutanı, montunu geyiğin üzerine örterek ısınmasını sağlamaya çalıştı.

Kurtarılan geyik Taşkesti beldesinde bulunan veteriner hekim Yasin Özdemir tarafından ilk tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Köy halkından Mücahit Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Köpeklerin çok bağırmasını duydum. O bölgeye gittiğimde geyik gördüm. Kurtarmaya çalıştık ancak yaralı olmasına rağmen dere boyu kaçtı. Biz de ekiplere haber verdik." diye konuştu.

Veteriner hekim Yasin Özdemir de yaralı geyiğin uyuşturulduktan sonra ekipler tarafından bulunduğu yerden araçlara kadar olan mesafe süresince taşındığını belirterek, daha sonra yaralarını pansuman yaptıklarını ve ekiplere teslim ettiklerini anlattı.

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Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce geyik Jandarma köpekler Mudurnu Taşkesti

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