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Yaralı köpeğe polis sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 22:33 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta devriye gezen trafik polisleri tarafından kurtarılan yavru köpek tedavi altına alındı.Kahramanmaraş-Adana karayolu üzerinde trafik ekipleri, kafasında bidonla dolaşan yavru köpeği fark etti.

Kahramanmaraş’ta devriye gezen trafik polisleri tarafından kurtarılan yavru köpek tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş-Adana karayolu üzerinde trafik ekipleri, kafasında bidonla dolaşan yavru köpeği fark etti. Nefes almakta zorluk çeken köpeğin kafasındaki plastik bidonu bıçakla keserek çıkaran polis, ayağından yaralı olan köpeği tedavisi için polis merkezine getirdi. Açlıktan ölmek üzere olan köpeğe mama veren polis, köpeğin tedavisi için veteriner çağırdı.

Bölge Trafik Denetle Şube Müdürlüğünde görevli polis Hüseyin Ateş, ’’Adana yolu üzerinde görevdeyken seyir halindeydik. Köpeğin kafasındaki bidon ile yol kenarında dolaştığını gördük. Bunu polis olarak değil, insanı olarak da görsek yapardık. Müdahalemizi yaparak hayvanı sağ salim kurtardık. Birazdan da hayvan barınağına teslim edeceğiz’’ dedi.

Yaralı köpek, veteriner tarafından emniyette yapılan ilk müdahalesinin ardından barınağa götürüldü. Barınağa götürülen köpeğe Garip ismi verildi.

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