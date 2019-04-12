Yaralı sokak köpeğine şefkat eli

MERSİN (AA) - Mersin'de, gözünden yaralı halde bulunan sokak köpeği ameliyat edildikten sonra koruma altına alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, çağrı merkezine yapılan Toroslar ilçesi Çukurova Mahallesi'nde yaralı bir köpek olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgeye giderek gözünden yaralandığı belirlenen köpeği alıp Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirdi.

Veteriner hekimler tarafından muayenesi yapıldıktan sonra ameliyata alınan köpek, başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Görme kaybı önlenen köpeğe "Garip" ismi verildi.

Daha önce de aynı mahallede yaralandığı için tedavi edilen Garip, koruma altına alındı.

