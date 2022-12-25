HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yaralılara müdahale etmeye giden sağlıkçıların kafalarına bardak fırlattılar! 'Ambulansa binmemize bile izin vermediler'

Yaralılara müdahale etmeye giden sağlıkçıların kafalarına bardak fırlattılar! 'Ambulansa binmemize bile izin vermediler'

25.12.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da e trafik kazasındaki yaralılara müdahale eden 2 sağlık çalışanını fırlattığı bardakla yaraladığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. Yüzünden yaralanan acil tıp teknisyenleri tedavilerinin ardından şikayetçi oldu. Acil tıp teknisyeni Emine Nisa Saydan, ''Şüphelinin fırlattığı bardak sürücümüzün sol elmacık kemiğine geldi. Kırılan parçalar da alnıma çarptı. Alnımda 5 santim açıklık oluştu. Sonrasında bize saldırmaya devam etti. Ambulansa binmemize bile izin vermediler'' dedi.

Yaralılara müdahale etmeye giden sağlıkçıların kafalarına bardak fırlattılar! 'Ambulansa binmemize bile izin vermediler'

Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde iki otomobilin çarpıştığı ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara müdahale eden acil tıp teknisyenleri Oğuz Güngör Altun ve Emine Nisa Saydan'a, hasta yakını olduğu öne sürülen kişi bardak fırlattı.

Yüzünden yaralanan Altun ve Saydan, Defne Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından şikayetçi oldu. Şikayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Saydan, AA muhabirine, kaza yerinde sözlü ve fiziki saldırıya uğradıklarını söyledi.

AA-20221225-29833510-29833505-HATAYDA_SALDIRIYA_UGRAYAN_2_SAGLIK_CALISANI_YARALANDI

''AMBULANSA BİNMEMİZE BİLE İZİN VERMEDİLER''

Ambulansa geri dönmeye çalıştıkları sırada saldırının devam ettiğini belirten Saydan, "Şüphelinin fırlattığı bardak sürücümüzün sol elmacık kemiğine geldi. Kırılan parçalar da alnıma çarptı. Alnımda 5 santim açıklık oluştu. Sonrasında bize saldırmaya devam etti. Ambulansa geçip kanamamı durdurmak istedim. Ekip arkadaşlarım da o kişiyi sakinleştirmeye çalışıyorlardı. Güvenli bir yere gidip 'beyaz kod' bildirisi yapacaktık ama ambulansa binmemize bile izin vermediler." diye konuştu.

AA-20221225-29833510-29833509-HATAYDA_SALDIRIYA_UGRAYAN_2_SAGLIK_CALISANI_YARALANDI

Saydan, yaralılara yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Meslek icabı da olsa onlara yardımı canı gönülden yapıyoruz. Tek isteğimiz yardımcı olmaktı. Neden böyle tepki gördüğümüzü anlamakta zorluk çekiyorum. Onlara yardım etmeye çalışırken bunları yaşamayı kabul edemiyorum. Yaram nedeniyle 6 gün idari izinde olacağım." dedi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan çiftinden hastane ziyaretiErdoğan çiftinden hastane ziyareti
Koronavirüste korkutan tablo! Fark giderek artıyor...Koronavirüste korkutan tablo! Fark giderek artıyor...
Asgari ücret sonrası ilk anket! 8506 TL’yi sordular… Asgari ücret sonrası ilk anket! 8506 TL’yi sordular…
Anahtar Kelimeler:
Hatay

En Çok Okunan Haberler

Kritik tarihe günler kala maaşlar hesaplandı! Memur ve emekli...

Kritik tarihe günler kala maaşlar hesaplandı! Memur ve emekli...

Araç park edecek yer yok... Her şey kapış kapış

Araç park edecek yer yok... Her şey kapış kapış

Bir gecelik eğlence için akın ettiler: Yüzde 85'e ulaşacak

Bir gecelik eğlence için akın ettiler: Yüzde 85'e ulaşacak

Doğal gaz faturasını görünce şoke oldu! Paylaşıp isyan etti

Doğal gaz faturasını görünce şoke oldu! Paylaşıp isyan etti

Ne Yavaş ne İmamoğlu! Sürpriz iddia: Akşener ve Kılıçdaroğlu anlaşacak

Ne Yavaş ne İmamoğlu! Sürpriz iddia: Akşener ve Kılıçdaroğlu anlaşacak

Sokaklar savaş alanına döndü: Bu Fransa'daki PKK

Sokaklar savaş alanına döndü: Bu Fransa'daki PKK

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.