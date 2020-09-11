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Yarardan çok zarar veriyor: Vajinanıza yoğurt sürmeyin!

İLGİNÇ HABERLER  | 11.09.2020 08:29 | Son Güncelleme

İngiltere'de This Morning programına katılan Dr. Philippa Kaye, kadınların sıklıkla yaptıkları alışkanlıktan vazgeçmeleri konusuda uyarılarda bulundu. Kaye, ‘birçok kadının bunu yaptığını biliyorum lütfen vajinanıza yoğurt sürmeyin’dedi.

Yarardan çok zarar veriyor: Vajinanıza yoğurt sürmeyin!

İngiltere’nin en çok izlenen sabah programına katılan Dr. Philippa Kaye, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Şaşkına uğratan konu ise kadınların vajinalarına yapmaması gerekenlerdi.

Kaye, ‘ birçok kadın cinsel zevk için elektrikli dış fırçası, pamukçuk gibi sağlık sorununu gidermek içinse yoğurt, sarımsak gibi gıdalara yöneliyor. Vajinanızın içine yiyecek koyarsanız yumuşar, çürür ve enfeksiyon riskiniz artar. Vajinal enfeksiyon yaşıyorsanız tek çare doktora başvurmak evdeki gıdalar işe yaramaz. Lütfen doktora gitmeye çekinmeyin’ dedi.

Birçok kadın daha önce de vajinalarına sarımsak elektrikli diş fırçası gibi çözüm yollarına başvurmuştu.

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