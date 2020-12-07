'Yarasa Kadın'dan korkutan uyarı!

Dünya çapında tanınan Çinli virolog, Çin ve Güney Asya ülkelerindeki yarasalarda, Covid benzeri, ölümcül ve insanlara geçebilen virüsler olduğu yönünde uyarıda bulundu.

Guardian’ın haberine göre Zheng-Li, virüslerin insanlara ulaşmadan önce ara konakçı olarak bilinen diğer hayvanlara geçtiğini söyleyerek “Yarasaları yalnızca Çin’de değil, Asya’nın güneyindeki ülkelerde de araştırıyoruz” dedi.

Geçtiğimiz Perşembe günü National Academy of Medicine ve Veterinary Academy of France ortaklığında düzenlenen bir panelde online konuşma yapan Zheng-Li, yarasaların bugün anladığımız şekliyle Sars-Cov-2 virüslerinin yeni türleri için doğal bir rezerv olarak düşünülebileceğini söyledi.

Yarasardaki koronavirüslerin izini sürdüğü i çin ‘yarasa kadın’ olarak da bilinen Dr. Shi Zheng-Li, diğer virüs türlerinin doğada bulunabileceğine dair uyarıda bulundu.

Dünya çapında tanınan Çinli virolog, Çin ve Güney Asya ülkelerindeki yarasalarda, Covid benzeri, ölümcül ve insanlara geçebilen virüsler olduğu yönünde uyarıda bulundu.

Yarasardaki koronavirüslerin izini sürdüğü için ‘yarasa kadın’ olarak da bilinen Dr. Shi Zheng-Li, diğer virüs türlerinin doğada bulunabileceğine dair uyarıda bulundu.

Geçtiğimiz Perşembe günü National Academy of Medicine ve Veterinary Academy of France ortaklığında düzenlenen bir panelde online konuşma yapan Zheng-Li, yarasaların bugün anladığımız şekliyle Sars-Cov-2 virüslerinin yeni türleri için doğal bir rezerv olarak düşünülebileceğini söyledi.

Guardian’ın haberine göre Zheng-Li, virüslerin insanlara ulaşmadan önce ara konakçı olarak bilinen diğer hayvanlara geçtiğini söyleyerek “Yarasaları yalnızca Çin’de değil, Asya’nın güneyindeki ülkelerde de araştırıyoruz” dedi.

Dr. Shi, enfekte yarasaların Çin’de ve Güney Asya ülkelerinde olduğuna inanıyor.

Dr. Shi, virüslerin yarasalarda veya insanlarda uzun süredir bulunuyor olabileceğini söyledi. Covid-19, salgının başından bu yana 1.5 milyondan fazla insanın ölümüne 66 milyon insanın da enfekte olmasına neden oldu.

Dr. Shi, Dünya Sağlık Örgütü ve Lancett tıp dergisi ekipleri olarak ölümcül virüsün izini sürmek için Çin’e gitmeye hazır olduklarını da belirtti.