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Yardım bahanesiyle hırsızlık yapan zanlılar tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 23:34 | Son Güncelleme

Muğla'da yardım bahanesiyle şifresini öğrendikleri yabancı turistlere ait kredi kartlarını el çabukluğuyla çaldıkları ve kartların ATM tarafından alıkonulduğunu söyleyerek hesaplarındaki parayı çektikleri öne sürülen 3 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ATM'den para çekmeye çalışan turistlere yardım etme bahanesiyle banka hesaplarındaki parayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ATM'den para çekmek isteyen İngiliz turistin yardım bahanesiyle kart şifresini öğrenen zanlılar, el çabukluğuyla çaldıkları kartın cihaz tarafından alıkonulduğunu söyleyerek uzaklaştı.

Kandırıldığını anlayan turist, polisi arayarak yardım talebinde bulundu.

ATM ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı benzer suçlardan çok sayıda sabıkası bulunan V.T, C.A. ve A.T'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

İlçeden 34 BOL 749 plakalı araçla çıkış yaptıkları tespit edilen zanlılar, Sivas'ın Zara ilçesinde yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada yüklü miktarda avro ve dolar ile 2 POS cihazı ele geçirildi.

Marmaris'e getirilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
ATM dolandırıcılık Marmaris Muğla turist

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