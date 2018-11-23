HABER

Yardım çığlıklarını duyan oraya koştu! Tam 100 metre sürüklemişler!

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 04:31 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından defalarca bıçaklanan vatandaş, yaklaşık 100 metre sürüklenerek götürüldüğü arazide feci şekilde can verdi.

Yardım çığlıklarını duyan oraya koştu! Tam 100 metre sürüklemişler!

Olay, Yenikent Mahallesi 2407 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokaktan geçen bir vatandaş, sokak üzerinde bulunan bir araziden gelen yardım çığlıklarını duydu. Araziye giden vatandaş, bir kişinin kanlar içinde yattığını gördü. Olayı gören vatandaş panikle durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

BACAKLARINDAN DEFALARCA BIÇAKLANAN ŞAHIS KURTARILAMADI

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen bacaklarından defalarca bıçaklandığı belirlenen şahıs kurtarılamadı. Feci şekilde can veren şahısın 41 yaşındaki Murat Kepenek olduğu belirlendi. Kepenek’in cenazesi yapılan olay yeri incelemesinin ardından otopsi incelemesi için Gebze Asri Mezarlığı morguna kaldırılırken polis ekipleri bölgede çalışma başlattı.

100 METRE SÜRÜKLENEREK BOŞ ARAZİYE BIRAKILDI

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Murat Kepenek’in olay yerine kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından 34 SV 7096 plakalı bir otomobille getirildiği ve yaklaşık 100 metre sürüklenerek boş araziye bırakıldığı belirlendi. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahısların daha sonra geldikleri araçla olay yerinden kaçtıkları tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

PARTNERDünyanın en garip evcil hayvanlarıDünyanın en garip evcil hayvanları
Karayolları misafirhanesinde garson dehşet saçtı: 2 ölü (3)Karayolları misafirhanesinde garson dehşet saçtı: 2 ölü (3)
Karayolları misafirhanesinde garson dehşet saçtı: 2 ölü (2)Karayolları misafirhanesinde garson dehşet saçtı: 2 ölü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Çayırova yaralama

En Çok Okunan Haberler

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık talimatına destek

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık talimatına destek

FETÖ soruşturmasında Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Korkmaz için karar verildi

FETÖ soruşturmasında Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Korkmaz için karar verildi

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

FBI ve Samsun polisinden ortak operasyon

FBI ve Samsun polisinden ortak operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınırı geçtiğini sanan kaçak göçmen kendini kışlada buldu

Sınırı geçtiğini sanan kaçak göçmen kendini kışlada buldu

Tarihi Roma Tiyatrosu'ndan 2 bin 500 yıllık seramikler çıktı

Tarihi Roma Tiyatrosu'ndan 2 bin 500 yıllık seramikler çıktı

Konya'da sabah kahvaltısında şok! Simitten poşet çıktı...

Konya'da sabah kahvaltısında şok! Simitten poşet çıktı...

Antalya'da dolandırıcılardan şeytani plan! 'Hesabınızdan para çekiliyor'

Antalya'da dolandırıcılardan şeytani plan! 'Hesabınızdan para çekiliyor'

300 yıllık gelinliğin hikayesi

300 yıllık gelinliğin hikayesi

'Hıdırnebi' Uzungöl'e alternatif olacak

'Hıdırnebi' Uzungöl'e alternatif olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.