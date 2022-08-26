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  4. Yardım için yanına yanaşan kişi hayatının şokunu yaşattı! O anlar kamerada

Yardım için yanına yanaşan kişi hayatının şokunu yaşattı! O anlar kamerada

26.08.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te bir kişi, yardım etmek için yanaştığı bir vatandaşın cep telefonunu çaldı. Şüpheli A.K isimli şahıs, tespit edilerek adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli daha sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Kapkaç anları ise güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Alaybey Mahallesinde meydana gelen kapkaç olayı ile ilgili çalışmaya yaptı.

ADRESİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda, yardım etmek için yanaştığı bir vatandaşın cep telefonunu kapkaç yapmak suretiyle çalan A.K. isimli şüpheli şahıs tespit edilerek adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Kapkaç anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Gözaltındaki işlemleri tamamlanan A.K. isimli şüpheli şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kapkaç hırsızlık
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