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Yardım kutusu faresi böyle görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2020 09:43 | Son Güncelleme

Bursa’da kimliği belirsiz bir kişinin belediyenin dar gelirli vatandaşlar için koyduğu kıyafet kumbarasına girmeye çalışırken çekilen fotoğrafı bu kadarına da pes dedirtti. 40 santimetre genişliğindeki kapaktan kumbaranın içine sarkmaya çalışırken fotoğraflanan şahıs, uzun süren mücadelenin ardından sıkıştığı yerden kurtulup, kumbarada hayırsever vatandaşlar tarafından bırakılan poşet poşet kıyafeti alarak uzaklaştı.

Yardım kutusu faresi böyle görüntülendi

Olay Çekirge Mahallesi Armutlu Meydanı’nda yaşandı.

Kimliği belirsiz bir kişi, meydanda Osmangazi Belediyesi tarafından yardıma muhtaç vatandaşlar için bırakılan yardım kumbarasına girmeye çalışırken fark edildi. Gündüz vakti kumbaranın kapağını kaldırıp içine girmeye çalışan şahıs kapak aniden kapanınca kumbaraya sıkıştı. 40 santimetre genişliğindeki kapaktan kumbaranın içine sarkmaya çalışırken fotoğraflanan şahıs, uzun süren mücadelenin ardından sıkıştığı yerden kurtulup, kumbarada hayırsever vatandaşlar tarafından bırakılan poşet poşet kıyafeti alarak uzaklaştı.

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Kimliği belirsiz şahsın kumbaraya sıkışmış halde çekilen fotoğrafı bu kadarına da pes dedirtti. Çevredeki esnaf, söz konusu şahsın zaman zaman aynı bölgeye gelerek kumbaralara ihtiyaç sahipleri için bırakılan kıyafetleri alıp kaçtığını dile getirdi.

İHA

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