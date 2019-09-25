Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) Gazze'deki operasyon müdürü Matthias Schmale, UNRWA bütçesindeki mali açığa dikkati çekerek, "Yardımların geleceği konusunda endişeliyiz." dedi.

Filistinli gazeteciler için düzenlediği basın toplantısında konuşan Schmale, UNRWA bütçesindeki mali açığın yaklaşık 120 milyon dolara ulaştığını belirterek, "Bunun 30 milyon doları Gazze'deki yardım programlarıyla alakalı. Son zamanlarda büyük mali krize ve tehlikelere rağmen gıda yardımı yapabildik. Ancak yardımların geleceği konusunda endişeliyiz." diye konuştu.

Bu açığın kapatılmaması halinde, yeni gıda yardımları konusunda sıkıntı yaşanabileceğini vurgulayan Schmale, uluslararası topluma, UNRWA'nın hizmetlerine devam edebilmesi için mali açığı kapatma çağrısında bulundu.

Schmale, New York'ta BM Genel Kurulu'nun bugün başlayan oturumunda, UNRWA konusunun da gündeme geleceğine dikkati çekerek, bu oturumlar sonucu "mali açığın kapatılmasını" ümit ettiğini söyledi.

Öte yandan UNRWA yönetiminin, mali krizden daha çok siyasi durumdan endişe ettiğini vurgulayan Schmale, ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı ile başlayıp, UNRWA'ya yaptığı yardımları kısıtlamasıyla devam eden siyasi durumu "korkunç" olarak nitelendirdi. Schmale, buna rağmen, UNRWA'nın görev süresinin yenilenmesini destekleyen ülkelerin olması nedeniyle durumun "iyi yönde" ilerlediğini ifade etti.