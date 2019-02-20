Yargı alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin birinci bölümü, AK Parti'nin 4 ve 5. maddelere yönelik değişiklik önergeleriyle kabul edildi.

Teklifin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler sırasında söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, kanun teklifini eleştirdi.

Yargıya ulaşmanın zorlaştığını savunan Tanal, "Yargıya ulaşmak için iktisadi kar amacıyla vatandaşı soymamak lazım; yargının ucuz, seri, ulaşılabilir olması lazım. Bu felsefeyle bir tebligatı 14 lira yaparsanız, bir memurun icra yolunu 104 lira yaparsanız, 10-15 lira yazan bir yere Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfının araçları için en az 30 lira veya 40 lira yazarsanız orada adaletsizliğin en büyüğü vardır." diye konuştu.

Teklif hazırlanırken icra iflas hukuku ve medeni usul hukukunda uzman olanların görüşlerinin alınmadığını savunan Tanal, "Öyle katılımcılık olmayınca da yasaları hızlı yaparsak işte bu hızlı tren kazaları oluyor ya, ondan farkı kalmıyor." dedi.

İYİ Parti Trabzon Millettekili Hüseyin Örs, teklifle temyiz başvurularının zorlaştırıldığını, Hazine'yi güçlendirmeyi amaçlayan yüksek tutarlı yargı harçlarının, vatandaşın adalet arayışını engellediğini iddia etti. Örs, "Örneğin, işten atıldığı için patronuna karşı 30 bin liralık dava açmak isteyen bir işçi, kendini işten atan patronuyla uzlaşamaz ise avukat tutmasa dahi önce devlete maktu harç, nispi harç ve üçlü bilirkişi ücreti olarak 1416,73 lira yatırmak zorundadır. Benzer şekilde, birine verdiği hizmetin karşılığını alamayan çalışan, parasını vermeyen kişiye yine 30 bin liralık dava açmak isterse aynı kalemden olmak üzere, önce devlete avukat tutmadan 1581,73 lira yatırmak zorundadır." ifadelerini kullandı.