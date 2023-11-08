Yargı'dan olaylı bir şekilde ayrılmıştı! Mehmet Yılmaz Ak setlere geri dönüyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde başrol oynarken sağlık sorunlarını gerekçe göstererek diziden Mehmet Yılmaz Ak, daha sonra yapım şirketiyle sorunlar yaşamıştı. Bir süredir projelerde yer almayan Ak setlere geri dönüyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mehmet Yılmaz Ak'ın MF Yapım'ın yeni dizisi Bahardan Önce'yle el sıkıştı. Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı dizinin kadın başrol oyuncusu ise Demet Evgar oldu.

Merak uyandıran diziyle anlaşma aşamasında olan Evgar ile Mehmet Yılmaz Ak'ın karı kocayı oynayacağı öğrenildi. Kore dizisi Doctor Cha'dan Show TV için uyarlanan dizinin hazırlıkları devam ediyor.

SAĞLIK DURUMUNU GEREKÇE GÖSTERMİŞTİ

Mehmet Yılmaz Ak, Yargı dizisinden ayrılırken yaptığı açıklama sağlık durumunu gerekçe göstererek "Ülke olarak hepimizi derinden etkileyen deprem ve sonrası süreçte, zor günler geçiren ailem ve sevdiklerimin her anlamda yanında olabilmek adına aldığım bu kararı, anlayışla karşılayan Ay Yapım ile ekibe teşekkür ederim. Sağlığımla alakalı uzun vadede endişe edilecek bir durum yoktur" demişti.

YAPIM ŞİRKETİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Yapım şirketi Ay Yapım ise yaptığı açıklamada Ak'ın çekimlere gelmediğini belirterek "Oyuncumuz Mehmet Yılmaz Ak, 55'inci bölüm çekimleri esnasında önce üç günlük, ardından da 10 günlük rapor alıp bölümde kalan sahneleri çekmeyi reddederek diziden ayrılmıştır. Kendisiyle yapılan görüşmelerde sosyal hayatına zaman bulamadığını, dolayısıyla projeye devam etmenin kendisine değersiz hissettirdiğini belirtmiştir. En azından iki bölüm daha devam etmesi rica edilmiştir. Bu teklifimiz reddedilmiştir. Yarım kalan bölüme sonradan ek sahneler çekilip, bölüm son anda yetiştirildi. Yeniden yazılan senaryolar sebebiyle de tüm ekip zamanlama açısından sıkıntıya girmiştir. Oyuncumuz ölüm sahnesi için dahi sete gelmeyi reddedince, karakterin öldüğüne inandırma yolu olarak bulunmuş final sahnesi ise, sözü edildiği gibi intikam güdüsüyle yazılmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.





