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Polina'nın çok severek kullandığı nemlendirici serum ve alternatif ürünler

15.11.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En sevilen influencerlardan biri olan Polina öneride bulunduğu kişisel bakım ürünleri ve kıyafetlerle dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Nemlendirici tercihini ise C+F+E vitaminlerini içeren Simple Booster Serum’dan yana kullanıyor. Siz de Polina’nın seçtiği nemlendiriciyi test etmek ya da ona benzer ürünleri denemek isterseniz oluşturduğumuz listeye göz atabilirsiniz.

Polina'nın çok severek kullandığı nemlendirici serum ve alternatif ürünler

Nemini yitirmiş bir ciltte yaşlanma belirtileri hızlanır ve cilt sorunlarına zemin oluşur. Bu nedenle teninizin ihtiyacı olan nemi sağlamalısınız. Bunun için özel olarak formüle edilen ürünlerden yardım alabilirsiniz. Dilerseniz Polina’nın tercih ettiği nemlendiriciye şans verebilir ya da farklı markalara ait nemlendirici serumları da değerlendirebilirsiniz. Gelin, söz konusu cilt serumunu ve benzerlerini birlikte inceleyelim.

1. Polina'nın tercihi: Simple Booster Serum

Polina'nın çok severek kullandığı nemlendirici serum ve alternatif ürünler

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Mineral, alkol, hayvansal katkı maddesi, parfüm ve renklendirici içermeyen serum, özel formülü sayesinde cilt tonunu eşitler ve nemlendirir. %95 doğal içerikli serumda yoğun bir şekilde C, F ve E vitaminleri bulunuyor. Cildi nemlendirirken gözle görülür bir şekilde aydınlatan ve canlandıran bakım ürünü, Instagram’ın sevilen yüzlerinden biri olan Polina’nın da tercihleri arasında yer alıyor!

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2. Her cildin ihtiyacı: The Purest Solutions Nemlendirici Bakım Serumu

Polina'nın çok severek kullandığı nemlendirici serum ve alternatif ürünler

Cildi yoğun neme ihtiyaç duyanlar The Purest Solutions Nemlendirici Bakım Serumu’nu deneyebilirler. İçeriğinde yer alan Hyaluronik asit, cildin nemlenmesine yardımcı olur. Kuru bir cilde sahipseniz, cildinizin ihtiyaç duyduğu nemi The Purest Solutions'ın serumu ile karşılayabilirsiniz.Tüm cilt tiplerine uygun olan serumu ihtiyaç duyduğunuz her an kullanabilirsiniz.

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3. Canlı ve aydınlık görünen bir cilt için: Garnier C Vitamini Parlak Süper Aydınlatıcı Serum

Polina'nın çok severek kullandığı nemlendirici serum ve alternatif ürünler

Düzenli kullanımda koyu lekeleri altı günde gözle görülür derecede azaltan, yepyeni ve özel bir ürünü sizleri tanıştıralım. Garnier C Vitamini Parlak Süper Aydınlatıcı Serum, cildin parlak ve dinç görünmesini sağlıyor. İçeriğinde yer alan niasinamid, C vitamini ve salisilik asit genç görünüme ulaşmanın sırrı! Yüzünüzdeki koyu lekeleri olabildiğince azaltmak ve capcanlı bir cilde kavuşmak isterseniz Garnier seruma bir şans vermelisiniz.

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4. Güzellik iksiriniz: Black Shine Collagen Cilt Serumu Kırışıklık Karşıtı Sıkılaştırıcı Canlandırıcı Nemlendirici

Polina'nın çok severek kullandığı nemlendirici serum ve alternatif ürünler

Cildi nemlendirirken kırışıklığı da önleyen Black Shine Collagen Cilt Serumu Kırışıklık Karşıtı Sıkılaştırıcı Canlandırıcı Nemlendirici’nin etkisini, düzenli kullanımda kısa sürede hissedecek ve aynaya her baktığınızda fark edeceksiniz. İçeriğinde yer alan kolajen cildi onarır ve serbest radikallerden korumak için bariyer oluşturur. Hem nemlendirici hem kırışıklık karşıtı bir bakım ürünü arıyorsanız kesinlikle denemenizi öneriyoruz.

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5. Nem kaynağı: FaceLab Yoğun Nemlendirici Hyalüronik Asit Serum

Polina'nın çok severek kullandığı nemlendirici serum ve alternatif ürünler

Cildin nemli kalmasını sağlayan Hyalüronik asit içeren FaceLab Yoğun Nemlendirici Hyalüronik Asit Serum, cildin gün boyu nemli kalmasına destek olur. Temizlenmiş cilde birkaç damla serum ile masaj yaparak cilt bakımınızı sağlayabilirsiniz. Ayrıca serumu sabah ve akşam olarak kullanabilmeniz mümkün. Düzenli kullanımda kırışıklıklarınızın da azaldığını gözlemleyeceksiniz. Bu özel bakım ürününü değerlendirmelisiniz.

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6. Rutin cilt bakımının olmazsa olmazı: Dr.Clinic Vitamin C Nemlendirici Cilt Bakım Serumu

Polina'nın çok severek kullandığı nemlendirici serum ve alternatif ürünler

Cildin en çok ihtiyaç duyduğu maddelerden olan C Vitamini ve Hyalüronik asidi içeren özel formüllü Dr.Clinic Vitamin C Nemlendirici Cilt Bakım Serumu, cildi nemlendirirken cildinizin özel bakımını da sağlıyor. Koyu leke, siyah nokta, renk eşitsizliği gibi temel cilt sorunlarını ortadan kaldıran ve bu sorunların tekrar oluşmasını engelleyen serum, bir yandan da cilde gerekli olan nemi sağlıyor. Temel cilt problemleriniz için çözüm arıyorsanız doğru ürünle karşılaşmış olabilirsiniz.

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7. Yaşlanma belirtilerine karşı: L'Oréal Paris Revitalift Filler %1.5 Saf Hyaluronik Asit Kırışıklık Karşıtı Serum

Polina'nın çok severek kullandığı nemlendirici serum ve alternatif ürünler

Cildi nemli tutmak kırışıklık oluşumunu da büyük ölçüde engelleyen faktörlerden biri arasında. Bu sebeple cildin ihtiyacı olan nemi kazandırmak için doğru ürünler tercih etmek gerekiyor. L'Oréal Paris Revitalift Filler %1.5 Saf Hyaluronik Asit Kırışıklık Karşıtı Serum da yüksek nem oranı vadeden ürünlerden biri. İçeriğindeki Hyalüronik asit cildin nem kazanmasını sağlar. Böylece kırışıklığa da çözüm olur!

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8. Canlı görünümün sırrı: Luv it! Aydınlatıcı C Vitamini Serumu

Polina'nın çok severek kullandığı nemlendirici serum ve alternatif ürünler

Polina'nın tercih ettiği cilt bakım ürününe alternatif olacak bir başka ürün karşınızda! Geliştirilen özel formülü ile temel cilt problemleri ile savaşan Luv it! Aydınlatıcı C Vitamini Serumu; gücünü içeriğindeki C Vitamini, Hyalüronik Asit, Panthenol ve Niacinamide’den alıyor. Sabah ve akşam, temiz cilde birkaç damla serumu masaj yaparak yedirebilirsiniz. Cilt bakım rutininizde yer alması gereken ürünlerden biri olan C vitaminli serumu denemenizi tavsiye ediyoruz.

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9. Güzel bir cilt için: La Roche Posay Saf C Vitamini Işıltı Veren Antioksidan Serum

Polina'nın çok severek kullandığı nemlendirici serum ve alternatif ürünler

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Yaşlanma belirtilerini en aza indiren ve yaşlanmayı yavaşlatan saf C vitamini, salisilik asit ve neurosensine içeren formülü ile La Roche Posay Saf C Vitamini Işıltı Veren Antioksidan Serum; cilt bakım rutinlerinizin vazgeçilmezlerinden biri olabilir. Nemlendirme özelliğinin yanı sıra cilt problemleriyle de savaşan serum, damlalıklı kapağıyla kolay bir kullanım özelliği sunuyor. Pırıl pırıl bir cilt için tek yapmanız gereken, ürünü düzenli olarak temiz cilde masaj yaparak uygulamak!

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10. Nemlendirirken bakım yapar: Skin Sensual Hydra Skin Nem Serumu

Polina'nın çok severek kullandığı nemlendirici serum ve alternatif ürünler

Tüm cilt tiplerinin ihtiyacı olan nemi karşılayabilecek ürünler arasında bulunan Skin Sensual Hydra Skin Nem Serumu, içeriğindeki Hyalüronik asit sayesinde cildi nemlendirmeyi başarıyla sağlıyor. Cildin nem oranını yüksek tutarak yaşlanma belirtilerinden uzun bir süre kendini koruyabilirsiniz. Siz de Polina gibi parlak ve genç görünümlü bir cilde sahip olmak istiyorsanız cilt bakım rutinize size en uygun serumu ekleyebilirsiniz!

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