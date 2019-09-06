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Yargıda düzenleme ihtiyacı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.09.2019 15:04 | Son Güncelleme

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç: - "Yargı alanında ciddi bir düzenlemeye ihtiyaç var"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, yargı alanında ciddi bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Oluç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yargı paketinin ekim ayında Meclise getirileceğini belirten Oluç, bunun ciddi bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Türkiye'de adalet duygusunun yok olduğunu savunan Oluç, "Bunu sadece biz söylemiyoruz. Yapılan kamuoyu araştırmalarında 'Türkiye’deki yargı ve adalet sistemine güveniyor musunuz' diye soruyorlar, verilen cevaplar yargı mekanizmasının son derece düşük bir güven oranına sahip olduğunu gösteriyor. Çok açık, toplum yargıya güvenmiyor. Yargı alanında ciddi bir düzenlemeye ihtiyaç var." dedi.

Üç temel konuda çok köklü düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirten Oluç, şöyle devam etti:

"Birincisi, Türkiye’de adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor. Adil yargılanma hakkının ihlal edilmesinin ortadan kaldırılması için yasalarda, yönetmeliklerde düzenlemeye ihtiyaç var. İkincisi, İnfaz Yasası’nda çok büyük eşitsizlikler var. Adaletsizliğin ortadan kaldırılması için İnfaz Yasası’nda bir standardizasyona ihtiyaç var. Üçüncüsü, düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda ihlaller yaşanıyor. Bu alanda bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç vardır."

Diyarbakırlı annelerinin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Oluç, orada oturan anne ve babaları çok iyi anladıklarını ifade etti.

Oluç, mücadelelerinin bir tek anne ve babanın daha acı çekmemesi olduğunu savunarak, "Onların ruh halini çok iyi anlıyoruz. Bu konuda bir şüphemiz yok. Biz de çocukların hepsinin geri dönmesini istiyoruz. O ailelere diyoruz ki, gelin bu mücadeleyi birlikte sürdürelim. Çocukların kazasız, belasız evlerine dönebilmeleri için hiçbir eve ateş düşmemesi için gelin bu mücadeleyi birlikte yapalım. Biz bu topraklara barış gelsin diye mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
anne Diyarbakır HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç

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