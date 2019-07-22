YARGITAY BAŞKANI İSMAİL RÜŞTÜ CİRİT ÖĞRENCİLERE TAVSİYELERDE BULUNDU

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA)

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, tavsiyelerde bulunduğu konuşmasında öğrencilere sevdikleri işi yapmaları gerektiğini anlatarak, "İnsan sevmediği işi yaptığında başarılı olması mümkün değildir ve onu mutsuz kılar" dedi.

İBN Haldun Üniversitesi, öğrencilerin meslek seçimlerine destek olmak amacıyla bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen 'Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi' programını düzenledi. Programa katılan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, öğrencilere tecrübelerini aktardı.

"İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTE OKUMAK İKİ ÜNİVERSİTE OKUMAK DEMEK"

İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir yerleşkesinde düzenlenen programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İnsanın kendini bilmesi kendini tanıması ve içerisinde yaşadığı toplumu çok iyi bilmesi gerekiyor. Sosyal bilimlerin temelinde de bu var. İnşa var. İnsanı tanımak var. İnsanı önceleme var. Bir kültürün üretilmesi, yaşatılması ve medeniyetlerin inşa edilmesi işte sosyal bilimlerin önemli bir misyonudur." dedi.

"İstanbul'da üniversite okumak iki üniversite okumak demek" diyen Kasapoğlu, "İstanbul'un sunduğu imkanları, sosyal anlamda, kültürel anlamda pek çok zenginlikleri yaşama imkanı veren bir dünya şehri. Üniversitenizin sağlayacağı imkanların yanında, İstanbul'un kültür havasından mutlaka beslenmeyi ihmal etmemek lazım" ifadelerini kullandı. Bakan Kasapoğlu, konuşmasının sonunda öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2019 gönüllülük yılına katılmaya davet etti.