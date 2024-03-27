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Yargıtay Başkanı yine seçilemedi: Sekizinci tur oylamasına geçildi

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
27.03.2024 13:16
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresi olan 4 yılın dolması sonrası Yargıtay'da başkanlık seçimi yapılıyor. Seçimlerin yedinci turunda da hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması üzerine sekizinci tura geçildi.

Yargıtay Başkanı yine seçilemedi: Sekizinci tur oylamasına geçildi

Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla dolmuştu. Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve pazartesi saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

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SEÇİMDE YEDİNCİ TUR YAPILDI

Seçimin ilk 6 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün yedinci tur oylama yapıldı.

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 120, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 119, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 94 oy aldı. Hiçbir aday salt çoğunluğu bu turda da sağlayamadı.

Seçime sekizinci tur oylamasıyla devam ediliyor.​​​​​​​

Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.


Yerel Seçim 2024


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seçim Yargıtay
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