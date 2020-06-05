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  4. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Bekir Şahin seçildi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Bekir Şahin seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 02:40 | Son Güncelleme

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Bekir Şahin'in seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Bekir Şahin seçildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca aday gösterilen Yargıtay Daire Başkanı Bekir Şahin seçildi.


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