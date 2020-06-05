Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Bekir Şahin seçildi

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan imzas\u0131yla yay\u0131mlanan karara g\u00f6re, Yarg\u0131tay Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131na, Yarg\u0131tay B\u00fcy\u00fck Genel Kurulunca aday g\u00f6sterilen Yarg\u0131tay Daire Ba\u015fkan\u0131 Bekir \u015eahin se\u00e7ildi.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Kahreden g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! K\u00f6pe\u011fi s\u00f6z dinlemedi diye...3 ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc 'arazi' kavgas\u0131nda yeni geli\u015fme