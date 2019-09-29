Yargıtay'dan emsal olacak 'iş yerinde cinsel taciz' kararı

Sakarya'daki bir mağazada kasiyerlik yapan evli kadın, aynı iş yerinde çalışan kişiyi, sürekli kendisini izlediğini, bakışlarıyla taciz ettiğini, "Seni izlemek beni mutlu ediyor. Sen ne güzelsin, ne kadar sıcakkanlısın" gibi sözler söylediğini ileri sürerek mağaza yönetimine şikayet etti.

Suçlamaları kabul etmeyen ve mağazada şoför olarak çalışan kişi, işten çıkartıldı. İş akdinin haksız nedenle feshedildiğini iddia eden çalışan, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinde de bulunarak dava açtı.

'FARKLI KASALARA GİTTİĞİMDE TAKİP EDEREK TACİZ EDİYORDU'



Sakarya 1. İş Mahkemesindeki yargılama sırasında işveren, davacı çalışanın kadın personele cinsel tacizde bulunduğunu savundu. Kasiyer kadın ise davacının sürekli kendisini izlediğini, farklı kasalara gittiğinde davacının da yanına geldiğini, sözlü tacizlere maruz kaldığını öne sürdü. Dinlenen bazı tanıklar da olayı doğruladı.

MAHKEME TAZMİNATA HÜKMETTİ YARGITAY KARARI BOZDU



İşverenin, söz konusu çalışanın iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini somut delillerle ispatlayamadığı sonucuna ulaşan mahkeme, kıdem ve ihbar tazminatına hükmetti.