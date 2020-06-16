Yargıtay'dan Nejat Atilla Demirhan ve 4 sanığın cezalarına onama

Yarg\u0131tay, Mersin darbe giri\u015fimi davas\u0131nda eski Akdeniz B\u00f6lge Komutan\u0131 Nejat Atilla Demirhan ve 4 san\u0131\u011f\u0131n a\u011f\u0131rla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f m\u00fcebbet hapis cezas\u0131n\u0131 onad\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Antalya'da pes dedirten g\u00f6r\u00fcnt\u00fcBing\u00f6l\u2019deki deprem sonras\u0131 dikkat \u00e7eken g\u00f6r\u00fcnt\u00fc2020 Y\u0131l\u0131n\u0131n En Pop\u00fcler Telefonlar\u0131