HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yargıtay'dan Nejat Atilla Demirhan ve 4 sanığın cezalarına onama

Yargıtay'dan Nejat Atilla Demirhan ve 4 sanığın cezalarına onama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 14:46 | Son Güncelleme

Yargıtay, Mersin darbe girişimi davasında eski Akdeniz Bölge Komutanı Nejat Atilla Demirhan ve 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Yargıtay'dan Nejat Atilla Demirhan ve 4 sanığın cezalarına onama

Yargıtay, Mersin darbe girişimi davasında eski Akdeniz Bölge Komutanı Nejat Atilla Demirhan ve 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Ayrıntılar birazdan...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
Bingöl’deki deprem sonrası dikkat çeken görüntüBingöl’deki deprem sonrası dikkat çeken görüntü
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe FETÖ operasyonu

Peş peşe FETÖ operasyonu

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Süper Lig devi bombayı patlattı

Süper Lig devi bombayı patlattı

Bir ilimizde daha ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 600 oldu

Bir ilimizde daha ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 600 oldu

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Normalleşmenin ardından bir ilden daha korkutan haber

Normalleşmenin ardından bir ilden daha korkutan haber

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

Kocaeli'ye giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği açıkladı

Kocaeli'ye giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği açıkladı

Diğer Haberler
Antalya'da korkunç kaza! Demir profiller araca saplandı

Korkunç kaza! Demir profiller araca saplandı

Şanlıurfa'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Bingöl’deki deprem sonrası dikkat çeken görüntü

Bingöl’deki deprem sonrası dikkat çeken görüntü

İzmir'de korku dolu anlar! 9'uncu kattan böyle atladı

Korku dolu anlar! 9'uncu kattan böyle atladı

Gaziantep’te korkutan görüntü! Sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske takılmadı

Korkutan görüntü! İstanbul'u geçtiler

Ankara Adliyesi'nde bugün! Duruşmalar başladı, yoğunluk oluştu

Ankara Adliyesi'nde bugün!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.