Yargıtay üyesi İrfan Fidan’dan hakkındaki haberler hakkında suç duyurusu

Yargıtay üyesi İrfan Fidan ile eşi, haklarında çıkan haberlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan ve geçtiğimiz günlerde Yargıtay üyeliğine seçilen İrfan Fidan ile eşi Sibel Özalp Fidan, HDP eski Milletvekili Ahmet Şık’ın sosyal medya paylaşımları ve bazı basın kuruluşlarında çıkan haberlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iki ayrı suç duyurusunda bulundu. İrfan Fidan’ın avukatı tarafından savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, söz konusu iddiaların gerçekliğinin bulunmadığı belirtildi. Ahmet Şık’ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın anlatıldığı dilekçede, söz konusu ifadelerle Fidan hakkında ağır ithamlarda bulunulduğu, onur, şeref ile saygınlığına saldırıldığı ve aile yaşantısında hiç yaşanmamış olayların yaşanmış gibi gösterildiği kaydedildi. Dilekçede Yargıtay üyesi olan İrfan Fidan’ın 2021 Ocak ayında boşalacak olan Anayasa Mahkemesi üyeliği için Yargıtay Genel Kurulunca yapılacak seçimde aday olduğunu açıkladığı, bu asılsız haber ve paylaşımların Fidan’ın üyeliğe seçilmemesi için yapılan karalama kampanyasının parçası olduğu ifade edildi.

“Eşimin kastedildiği herkesin malumudur”

Fidan’ın eşi Sibel Özalp Fidan’ın savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, “Şahsım hakkında da yalan yanlış iftiralar ortaya atılmış durumdadır. Söz konusu gönderide her ne kadar eşimin adı geçmese de eşimin kastedildiği herkesin malumudur” denildi.

“Kurmaca beyanlar yakışıksız ve çirkin ithamlardır”

Dilekçede, “Suça konu haberde eşimle aramızda kavga çıktığı, eşimin tarafıma şiddet uyguladığı, darp raporu aldığım ve akabinde eşim hakkında şikayette bulunduğum belirtilmiştir. Bu haberde yer alan tüm hususlar kesinlikle gerçek dışı ve hayal ürünüdür. Bu hayal ürünü kurmaca beyanlar son derece yakışıksız ve çirkin ithamlardır. Şahsım üzerinden yalan yanlış haber yapılarak, asla gerçekleşmemiş olaylar sanki yaşanmış gibi gösterilmekle tarafım rencide edilmektedir. Gerçeğe aykırı bir habere tarafım alet edilmeye çalışılmıştır. Bu saygısızca beyanların hiçbir aslı, kaynağı ve gerçekliği bulunmamaktadır. Bu itham ve ifadelerle tarafıma ve aile yaşantıma hakaret edilerek onur, şeref ve saygınlığıma saldırılmış durumdadır” ifadelerine yer verildi.

Haberlerin yalan ve iftiradan ibaret olduğunun anlatıldığı dilekçelerde, şüphelilerin ‘hakaret’ ve ‘iftira’ suçundan cezalandırılması talep edildi.

