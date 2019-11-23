Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Facebook'ta yayınlanan bir video, dakikalar içinde hızla yayılıp viral oldu. Güvenlik kameralarına takılan görüntüler, Brezilya'da bir sokakta güpegündüz kaydedildi.

Sokakta yarı çıplak koşan bir erkek, arkasına bakarak ilerliyor ve bir süre sonra yolun solundaki kaldırımda bulunan ağaca ulaşıyor. Ağaca tırmanan adamın gözden kaybolması saniyeler sürüyor.

Güvenlik kameraları kısa süre sonra bu kez bir kadını kaydediyor. Kocasının peşinden aynı sokakta koşan kadın, köşeye kadar ilerliyor ve etrafına bakınıyor.

Kocasını bulamayan kadın iki sokağı birden tarıyor fakat bir sonuca ulaşamıyor. Geri dönmeye hazırlanırken, adamın tırmandığı ağacın yanında oturan bir kadın ve bir erkek dışarı çıkıyor.

Bu sırada yarı çıplak koca düşer gibi ağaçtan iniyor, evden çıkan kadın korkarak yanındaki erkeğe sarılıyor. Kocasını karşısında gören kadın ise elleri belinde bekliyor.

İkili daha sonra istemeseler de evlerine birlikte dönüyorlar. Yerel medya, görüntünün fenomene dönüştüğünü ve binlerce sosyal medya kullanıcısının hayrete düştüğünü bildiriyor.



