Yarım asırdır bulunmayı bekliyordu! Kim olduğu ortaya çıktı

Meksika'nın en yüksek zirvesi olan Pico de Orizaba'da üç kişi kaybolmuştu. Aradan 55 yıl geçtikten sonra buzulların eridiği zirvede bir ceset ortaya çıkmış, cesetlerin ancak kimlikleri tespit edilememişti.

3 / 8 İKİNCİ CESET DE BİN METRE YÜKSEKLİKTE BULUNDU

Olay yerine giden ekipler yaptıkları araştırmalar sonucunda ikinci bir cesede daha ulaştı. Bu cesedin de ülkenin en yüksek zirvesi olmasının yanı sıra aktif bir volkan olarak da bilinen Pico de Orizaba Dağı'nın bin metre yüksek kesiminde bulunduğu söylendi.