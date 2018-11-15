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Yarım asırdır bulunmayı bekliyordu! Kim olduğu ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 15.11.2018 14:19 | Son Güncelleme

5 bin 600 metrelik zirvede ortaya çıkan ceset kafası yetkilileri alarma geçirmişti. 3 yıldır gizemini koruyan olayla ilgili sürdürülen araştırmalar sonuç verdi ve bulunan kişilerin kimlikleri belirlendi. Donmuş cesetleri dağdan indirilen kişilere yapılan DNA testi gerçeği ortaya çıkardı.

Ülkenin en yüksek dağında bulunan buza gömülmüş cesetlerin, tam 59 yıl önce kaybolan dağcılara ait olduğu anlaşıldı. Donmuş bedenlerine tesadüfen ulaşılan dağcılar, yarım asırı aşkın süredir bulunmayı bekliyordu.

Kimlikleri ortaya çıktı

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59 YIL ÖNCE KAYBOLMUŞLARDI

59 YIL ÖNCE KAYBOLMUŞLARDI
Meksika'nın en yüksek zirvesi olan Pico de Orizaba'da üç kişi kaybolmuştu. Aradan 55 yıl geçtikten sonra buzulların eridiği zirvede bir ceset ortaya çıkmış, cesetlerin ancak kimlikleri tespit edilememişti.
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YETKİLİLERE HABER VERİLDİ

YETKİLİLERE HABER VERİLDİ
Ceset başı görülmesi üzerine yetkililere haber verilmesiyle konu hakkında araştırma başlatılmıştı. Tam bir gizem halini alan olay 3 yıldır araştırılıyordu.
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İKİNCİ CESET DE BİN METRE YÜKSEKLİKTE BULUNDU

İKİNCİ CESET DE BİN METRE YÜKSEKLİKTE BULUNDU
Olay yerine giden ekipler yaptıkları araştırmalar sonucunda ikinci bir cesede daha ulaştı. Bu cesedin de ülkenin en yüksek zirvesi olmasının yanı sıra aktif bir volkan olarak da bilinen Pico de Orizaba Dağı'nın bin metre yüksek kesiminde bulunduğu söylendi.
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ÇIĞDAN SONRA KAYBOLMUŞLARDI

ÇIĞDAN SONRA KAYBOLMUŞLARDI
Yaşanan çığ sonrası ortadan kaybolan dağcılardan 2'sinin cesedi olduğu yönünde başlatılan araştırmalar, cansız bedenler bulunduktan 3 yıl sonra sonuç verdi. Sonucu yapılan DNA testleri ortaya çıkardı.
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Bulunan cesetler 1959 yılında kaybolan dağcılara aitti. Bulunan cesetlerin dağdan indirilme süresi 3 yılı aşkın süreyi aldı.
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Orduda görevli askerler tarafından indirilen cesetlerin sürdürülen araştırmalar sonucu Juan Espinosa Camargo ve Manuel Campos Reyes'e ait olduğu ortaya çıktı.
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Dağcılar, tırmanış için bulundukları dağda çığa yakalanmış, hayatlarını kurtaramamışlardı.
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Anahtar Kelimeler:
Meksika Pico de Orizaba ceset

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zirvede bırakmış arkadaşlar
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