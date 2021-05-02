Yarım saatte tedavisi mümkün: Göz kapağı içe dönmesi (entropium) belirtileri neler?

Alt veya üst göz kapağının içe dönmesi olarak bilinen entropium ile ilgili Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış Yeniad, uyarılarda bulundu. Yeniad, “Göz kapakları içeri doğru dönen hastalarda genellikle gözde kızarıklık, batma, yanma ve sulanma gibi şikayetler görülür. Kirpikler uzun süre korneaya değmeye devam ederse gözde delinmeye yol açabilir” dedi.

Entropium olarak adlandırılan göz kapaklarının ve kirpiklerin içeri doğru dönmesi durumunun tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına sebep olabileceğini dile getiren Göz Vakfı Hastaneleri Direktörü ve Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış Yeniad, uyarılarda bulundu. Gözde kızarıklık, batma, yanma ve sulanma şikayetlerinin önemsenmesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Yeniad, “Kirpiklerin içeri doğru dönerek saydam tabaka olan korneaya değmesi ile son derece ciddi sonuçlar doğurmakta tedavi edilmeyen durumlarda ciddi görme kayıpları görülebilmektedir. Kirpikler uzun süre korneaya değmeye devam ederse gözde delinmeye yol açabilir bu yüzden cerrahi tedavi mümkün olduğunca erken yapılmalıdır” diye konuştu.