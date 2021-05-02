HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yarım saatte tedavisi mümkün: Göz kapağı içe dönmesi (entropium) belirtileri neler?

Yarım saatte tedavisi mümkün: Göz kapağı içe dönmesi (entropium) belirtileri neler?

02.05.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Entropium yani göz kapağının içe dönmesi belirtileri gözde kızarıklık, batma ya da yanma gibi sonuçlara neden olabiliyor. Göz kuruluğuna benzer belirtilerle kendini gösteren göz kapağının içe dönmesi tedavisi olan bir rahatsızlık. Yaklaşık yarım saatlik uygulamanın ardından sorunların ortadan kalktığına dikkat çeken Doç. Dr. Barış Yeniad, tedavi edilmeyen entropiumun gözde delinmeye yol açabileceğini söyledi.

Yarım saatte tedavisi mümkün: Göz kapağı içe dönmesi (entropium) belirtileri neler?

Alt veya üst göz kapağının içe dönmesi olarak bilinen entropium ile ilgili Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış Yeniad, uyarılarda bulundu. Yeniad, “Göz kapakları içeri doğru dönen hastalarda genellikle gözde kızarıklık, batma, yanma ve sulanma gibi şikayetler görülür. Kirpikler uzun süre korneaya değmeye devam ederse gözde delinmeye yol açabilir” dedi.

Entropium olarak adlandırılan göz kapaklarının ve kirpiklerin içeri doğru dönmesi durumunun tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına sebep olabileceğini dile getiren Göz Vakfı Hastaneleri Direktörü ve Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış Yeniad, uyarılarda bulundu. Gözde kızarıklık, batma, yanma ve sulanma şikayetlerinin önemsenmesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Yeniad, “Kirpiklerin içeri doğru dönerek saydam tabaka olan korneaya değmesi ile son derece ciddi sonuçlar doğurmakta tedavi edilmeyen durumlarda ciddi görme kayıpları görülebilmektedir. Kirpikler uzun süre korneaya değmeye devam ederse gözde delinmeye yol açabilir bu yüzden cerrahi tedavi mümkün olduğunca erken yapılmalıdır” diye konuştu.

KİMYASAL YARALANMALAR TETİKLEYEBİLİR

Göz kapağının içeri dönmesinin sıklıkla yaşlanmaya bağlı olarak kapak bütünlüğünün ve bunu oluşturan yapıların bozulması ile oluştuğunu belirten Yeniad, “Bunun dışında kimyasal yaralanmalar, travma veya konjonktiva hastalıklarına bağlı olarak da meydana gelebilir. Nadiren doğuştan ufak bebeklerde de bu durum görülebilmektedir. Ancak entropiuma çok benzeyen ve epiblefaron dediğimiz kapağın değil sadece kirpiklerin içeri doğru döndüğü durum mutlaka ayırt edilmelidir çünkü epiblefaron çoğunlukla kendiliğinden düzelmekte konjenital entropium ise mutlaka acil tedavi gerektirmektedir” ifadelerini kullandı.

YAKLAŞIK YARIM SAATTE TEDAVİ MÜMKÜN

“Göz kapağının içeri dönmesi lokal anestezi altında 20-25 dakika süren bir işlem ile tedavi edilebilmektedir” diyen Doç. Dr. Yeniad, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ameliyat sonrasında hastanın hastanede yatmasına gerek yoktur ve evine gidebilir. Hastalar günlük işlerinin rahatlıkla yapabilirler. Ameliyattan sonra yara yerine antibiyotikli merhemlerin sürülmesi yeterlidir. Kapaktaki dikişler ameliyattan 1 hafta sonra alınır.Yapılan ameliyat sonrasında hastalarda fark edilir hiçbir iz kalmamaktadır.”

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bu hastalık öldürmüyor ama süründürüyor""Bu hastalık öldürmüyor ama süründürüyor"
"Ameliyatta ölürsün" demişlerdi! 4 ameliyatla hayata döndü"Ameliyatta ölürsün" demişlerdi! 4 ameliyatla hayata döndü
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Pes" dedirten olay! İzin belgesi diye bakın ne gösterdiler

"Pes" dedirten olay! İzin belgesi diye bakın ne gösterdiler

İsmail'in nişanlısı Acun Ilıcalı'yı aradı! Flaş açıklamalar

İsmail'in nişanlısı Acun Ilıcalı'yı aradı! Flaş açıklamalar

Aşı olunca tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı

Aşı olunca tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı

Korkunç olay! 25 yaşındaki genç intihar etti

Korkunç olay! 25 yaşındaki genç intihar etti

İmamoğlu "Evine dönüyor" deyip duyurdu: İstanbul'a hayırlı olsun

İmamoğlu "Evine dönüyor" deyip duyurdu: İstanbul'a hayırlı olsun

Esra öğretmenin kahreden ölümü

Esra öğretmenin kahreden ölümü

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı

Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Türkiye, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi

Türkiye, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Henüz kesin kararımı vermedim ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Henüz kesin kararımı vermedim ama...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.