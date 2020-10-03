Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! Hava durumu tahminleri 4 Ekim 2020

Vatandaşlar yarın hava kaç derece sorusunun cevabını merakla araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet adresinden yapılan değerlendirmelere göre hava durumu tahminlerinin yanı sıra bölge ve illere göre uyarılar da dikkat çekiyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? Hava durumu İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illerinin yanı sıra diğer illerimiz için de Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet adresinde tahminler şeklinde bulunuyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 4 EKİM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre hava sıcaklıkları artacak. Özellikle pazar gününü sevdikleri ile dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar yarın hava nasıl 4 Ekim sorusunun cevabını merak ediyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre ülkenin iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 derece ile 8 derece üstüne çıkacak. MGM'nin internet sitesinde bu durumun 4 Ekim 2020 Pazar günü başlayıp 8 Ekim 2020 Perşembe gecesi sona ereceği belirtiliyor.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Vatandaşların yarınki hava durumu ile ilgili araştırmaları sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son yaptığı değerlendirmelere göre 4 Ekim Pazar günü itibarıyla ülkenin iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklıkları artacak ve mevsim normallerinin 4 ile 8 derece arası üzerine çıkacak. Bunun yanı sıra MGM hava durumu tahminleri doğrultusunda diğer yerlerde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji vatandaşları güneş çarpması tehlikesine karşı uyardı.