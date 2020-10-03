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Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! Hava durumu tahminleri 4 Ekim 2020

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 17:25 | Son Güncelleme

Pazar günü sevdikleriyle dışarıda keyifli bir gün geçirmek isteyenler yarın hava nasıl olacak sorusunun cevabını merak ediyor. Bununla ilgili olarak MGM tarafından yapılan uyarı ve hava durumu tahmini araştırılıyor. İşte merak edilen il il hava durumu tahminleri 4 Ekim 2020!

Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! Hava durumu tahminleri 4 Ekim 2020

Vatandaşlar yarın hava kaç derece sorusunun cevabını merakla araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet adresinden yapılan değerlendirmelere göre hava durumu tahminlerinin yanı sıra bölge ve illere göre uyarılar da dikkat çekiyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? Hava durumu İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illerinin yanı sıra diğer illerimiz için de Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet adresinde tahminler şeklinde bulunuyor.

Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! Hava durumu tahminleri 4 Ekim 2020

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 4 EKİM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre hava sıcaklıkları artacak. Özellikle pazar gününü sevdikleri ile dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar yarın hava nasıl 4 Ekim sorusunun cevabını merak ediyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre ülkenin iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 derece ile 8 derece üstüne çıkacak. MGM'nin internet sitesinde bu durumun 4 Ekim 2020 Pazar günü başlayıp 8 Ekim 2020 Perşembe gecesi sona ereceği belirtiliyor.

Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! Hava durumu tahminleri 4 Ekim 2020

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Vatandaşların yarınki hava durumu ile ilgili araştırmaları sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son yaptığı değerlendirmelere göre 4 Ekim Pazar günü itibarıyla ülkenin iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklıkları artacak ve mevsim normallerinin 4 ile 8 derece arası üzerine çıkacak. Bunun yanı sıra MGM hava durumu tahminleri doğrultusunda diğer yerlerde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji vatandaşları güneş çarpması tehlikesine karşı uyardı.

MGM değerlendirmelerine göre 4 Ekim - 8 Ekim 2020 periyodundaki hava sıcaklığı artışının 4 Ekim Pazar günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de olacağı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra 5 Ekim Pazartesi günü artışın Marmara, Ege, Akdeniz kıyıları ve Batı Karadeniz'de, 6 Ekim Salı günü artışın da Marmara, Ege, Akdeniz kıyıları ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu batısında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. 7 Ekim Çarşamba günü gerçekleşecek olan hava sıcaklığı artışının da Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ve İç Anadolu batısında görülmesi bekleniyor. Son olarak 8 Ekim Perşembe günü Marmara, Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerinde de artış tahmin ediliyor.

4 EKİM HAVA DURUMU

MGM tarafından yapılan değerlendirmelerde hava durumu tahminleri 4-8 Ekim 2020 periyodunda il merkezlerinde görülmesi beklenen en yüksek sıcaklıklar şeklinde de belirlendi. Hava durumu tahmini doğrultusunda bu periyotta en yüksek sıcaklıkların Ankara 27, İstanbul 28, İzmir 35, Afyonkarahisar 28, Adana 32, Antalya 35, Bolu 28, Samsun 27, Trabzon 25, Erzurum 21, Diyarbakır 30, Aydın 36, Muğla 33, Manisa 35 ve Balıkesir 31 derece civarında olması tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU TAHMİNİ 4 EKİM 2020

BURSA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

AFYONKARAHİSAR °C, 23°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C
Az bulutlu

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C
Az bulutlu

SİVAS °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 23°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 22°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu

VAN °C, 23°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu

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