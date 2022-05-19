HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Yarın hava nasıl olacak? Yağmur devam edecek mi? 19 Mayıs 2022 il il hava durumu tahmini...

Yarın hava nasıl olacak? Yağmur devam edecek mi? 19 Mayıs 2022 il il hava durumu tahmini...

19.05.2022 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. Yurt genelinde devam eden sıcak havaların ardından Marmara Bölgesi başta olmak üzere bir çok ilde yağış başladı. İstanbul'da yağışla beraber Boğaziçi Köprüsü ve bağlantı yolları başta olmak üzere bazı noktalarda trafik kilitlendi. Son hava durumu değerlendirmelerine göre Boğaziçi Köprüsü ve bağlantı yolları başta olmak üzere İstanbul'da bazı noktalarda sıcaklıklar mevsim normallerinin altında olacak. Peki yarın hava nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? Yağmur devam edecek mi? 19 Mayıs 2022 il il hava durumu tahmini...

Son dakika hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da etkili olan yağış perşembe günü sona erecek. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların 19 Mayıs'ta (yarın) sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi. Öte yandan sıcaklıkların da kuzeybatı kesimlerde yağışla 4 ila 10 derece azalacağı, hafta sonunda tekrar artacağı tahmin ediliyor.

YAĞMUR NE ZAMAN DURACAK?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların 19 Mayıs'ta (yarın) sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi. Yağışlı havanın saat 22.00'den itibaren, serin havanın ise cuma sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği ifade edildi.

HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yurt genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, güneydoğu kesimleri dışında kalan yerlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, bu gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Kütahya çevrelerinin yüksekleri ile yarın (Perşembe) Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde (2500m üzeri) görülecek yağışların ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bu akşam saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında, yarın Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in kuzeydoğusunda beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bu akşam saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusunda, yarın Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in kuzeydoğusunda beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
18 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları...18 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları...
Tanju Özcan'dan sığınmacılara flaş ilanTanju Özcan'dan sığınmacılara flaş ilan
Piknik tüpüyle döverek öldürdüğü öne sürülmüştü! İfadesi ortaya çıktıPiknik tüpüyle döverek öldürdüğü öne sürülmüştü! İfadesi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
hava durumu yağmur

En Çok Okunan Haberler

Çok konuşulacak iddia! Peş peşe gelen telefonlardan sonra...

Çok konuşulacak iddia! Peş peşe gelen telefonlardan sonra...

Ünlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktı

Ünlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktı

Tanju Özcan'dan sığınmacılara flaş ilan

Tanju Özcan'dan sığınmacılara flaş ilan

Sıcaklıklar düşüyor mu? Meteoroloji bölge bölge açıklayarak uyardı! "Kar yağışı..."

Sıcaklıklar düşüyor mu? Meteoroloji bölge bölge açıklayarak uyardı! "Kar yağışı..."

Kuyumculardan yeni altın tahmini! Gram altın yeniden...

Kuyumculardan yeni altın tahmini! Gram altın yeniden...

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay peş peşe bombaladı: At yemeği, sakın yemeyin

Canan Karatay peş peşe bombaladı: At yemeği, sakın yemeyin

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

132 kişiye mezar olmuştu! Kazanın nedenine dair şaşırtan iddia

132 kişiye mezar olmuştu! Kazanın nedenine dair şaşırtan iddia

Milyonlar sebebini merak ediyordu: ''Çünkü aile zayıflıktır''

Milyonlar sebebini merak ediyordu: ''Çünkü aile zayıflıktır''

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.