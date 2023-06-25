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Yarın kargolar açık, mı kapalı mı? 26 Haziran 2023 kargolar çalışıyor mu? Kargo çalışma saatleri!

25.06.2023 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarın kargoların açık olup olmadığı Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması nedeniyle merak konusu oldu. Bilindiği üzere, bu sene 4 günlük 26 Haziran ve 27 Haziran günlerinin de idari izin kapsamına alınmasıyla bayram tatili 9 güne çıktı. Çok sayıda vatandaş internette konuya dair araştırma yapıyor. Peki, yarın kargolar açık, mı kapalı mı? 26 Haziran 2023 kargolar çalışıyor mu, tatil mi?

Yarın kargolar açık, mı kapalı mı? 26 Haziran 2023 kargolar çalışıyor mu? Kargo çalışma saatleri!

Yarın kargoların açık olup olmadığını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Bilindiği üzere bayram tatili 9 güne çıkarıldı. Bu sebeple kamu kurumlarında çalışanlar 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü idari izinli sayılacak. Peki, yarın kargolar açık mı, kapalı mı? Yarın kargolar çalışıyor mu? İşte detaylar...

YARIN KARGOLAR AÇIK MI?

Yarın kargolar açık olacak. 26 Haziran 2023 Pazartesi günü kargolar normal çalışma saatlerinde hizmet verecek.

ARİFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Arife günü yarım gün tatil olduğu için PTT ve diğer kargo şirketleri yarım gün çalışacak. Öte yandan bazı kargo firmalarının tam gün de çalışabildiğini göz önünde bulundurmakta fayda var.

KURBAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı nedeniyle kargoların birçoğu kapalı olacak. Fakat kargo firmaları, arefe günü olan 27 Haziran Salı günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtım yapacaklar.

Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor.

2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.

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