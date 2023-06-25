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Yarın noterler açık, mı kapalı mı? 26 Haziran 2023 Pazartesi noterler çalışıyor mu?

25.06.2023 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarın noterlerin açık olup olmadığı Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması nedeniyle merak konusu oldu. Bilindiği üzere, bu sene 4 günlük 26 Haziran ve 27 Haziran günlerinin de idari izin kapsamına alınmasıyla bayram tatili 9 güne çıktı. Çok sayıda vatandaş internette konuya dair araştırma yapıyor. Peki, yarın noterler açık, mı kapalı mı? 26 Haziran 2023 noterler çalışıyor mu, tatil mi?

Yarın noterler açık, mı kapalı mı? 26 Haziran 2023 Pazartesi noterler çalışıyor mu?

Yarın noterlerin açık olup olmadığını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Bilindiği üzere bayram tatili 9 güne çıkarıldı. Bu sebeple kamu kurumlarında çalışanlar 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü idari izinli sayılacak. Peki, yarın noterler açık mı, kapalı mı? Yarın noterler çalışıyor mu? İşte detaylar...

YARIN NOTERLER AÇIK MI?

Yarın noterler açık olmayacak. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması nedeniyle 26 Haziran tarihinde noterler açık olmayacak.

ARİFE GÜNÜ NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

Arife günü 27 Haziran tarihlerine denk geliyor. Arife gününde noterler açık olmayacak. Fakat bayram tatili boyunca nöbetçi noterler hizmet verecektir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor.

2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.

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