Yarın noterler açık, mı kapalı mı? 26 Haziran 2023 Pazartesi noterler çalışıyor mu?

Yarın noterlerin açık olup olmadığını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Bilindiği üzere bayram tatili 9 güne çıkarıldı. Bu sebeple kamu kurumlarında çalışanlar 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü idari izinli sayılacak. Peki, yarın noterler açık mı, kapalı mı? Yarın noterler çalışıyor mu? İşte detaylar...

YARIN NOTERLER AÇIK MI?

Yarın noterler açık olmayacak. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması nedeniyle 26 Haziran tarihinde noterler açık olmayacak.

ARİFE GÜNÜ NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

Arife günü 27 Haziran tarihlerine denk geliyor. Arife gününde noterler açık olmayacak. Fakat bayram tatili boyunca nöbetçi noterler hizmet verecektir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor.

2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.

