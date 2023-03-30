YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 31 Mart Cuma okullarda kar tatili var mı? Gözler valilik açıklamasında

Okulların tatil olup olmadığı merak edilen konulardan biri oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre bazı illerde kar yağışı etkisini sürdürüyor. 30 Mart Perşembe günü illerde okullar tatil oldu. Şimdi gözler cuma günü ile ilgili açıklamalara çevrildi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yarın okulların tatil olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

30 Mart’ta bazı illerde okullar tatil oldu. Nevşehir`de kar yağışı nedeniyle, 30 Mart Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi.

Ordu'da yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Çaybaşı, Akkuş, İkizce, Gürgentepe, Mesudiye, Gölköy ile Korgan ilçelerinde okullar 30 Mart Perşembe günü tatil edildi.

Sivas'ta bazı ilçelerde perşembe günü okullar tatil oldu. Yozgat'ta okullar 30 Mart'ta tatil edildi.

HAVA DURUMU UYARILARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Konya ve Karaman hariç) İç Anadolu, Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Elazığ, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.



