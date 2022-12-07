Yarın okullar tatil mi? 8 Aralık Perşembe Van’da okullar kar tatili olacak mı? Gözler Van Valiliğinde

Van’da yarın okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı ve çok bulutlu, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmurlu, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte detaylar

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz yarın okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

Van'ın merkezine mevsimin ilk karı düştü. Okullarına giden öğrenciler, lapa lapa yağan karın altında yürürken, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştığı belirtildi.

İŞTE HAVA DURUMU UYARILARI

Yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin çevreleri ile Akşam saatlerinde Adana, Osmaniye, Hatay kıyılarının, gece saatlerinde Edirne, Kırklareli, Konya'nın doğusu, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Van'da havanın 6 derece, Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı olması bekleniyor.

