HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yarın okullar tatil mi? 8 Aralık Perşembe Van’da okullar kar tatili olacak mı? Gözler Van Valiliğinde

Yarın okullar tatil mi? 8 Aralık Perşembe Van’da okullar kar tatili olacak mı? Gözler Van Valiliğinde

07.12.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarın okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Kar yağışının etkisini görmesinin ardından Van’da yaşayan vatandaşlar kar tatili açıklamasını araştırmaya başladılar. Van’da okullarına giden öğrenciler, lapa lapa yağan karın altında yürürken, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştığı açıklandı. Peki, yarın okullar tatil mi? 8 Aralık’ta Van’da okullar kar tatili olacak mı?

Yarın okullar tatil mi? 8 Aralık Perşembe Van’da okullar kar tatili olacak mı? Gözler Van Valiliğinde

Van’da yarın okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı ve çok bulutlu, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmurlu, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte detaylar

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz yarın okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.
Van'ın merkezine mevsimin ilk karı düştü. Okullarına giden öğrenciler, lapa lapa yağan karın altında yürürken, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştığı belirtildi.

İŞTE HAVA DURUMU UYARILARI

Yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin çevreleri ile Akşam saatlerinde Adana, Osmaniye, Hatay kıyılarının, gece saatlerinde Edirne, Kırklareli, Konya'nın doğusu, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

van

Van'da havanın 6 derece, Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı olması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anne ve kızı karşı karşıya geldi, dikkat çeken oklava detayı! Hapis cezası isteniyorAnne ve kızı karşı karşıya geldi, dikkat çeken oklava detayı! Hapis cezası isteniyor
Milyonları böyle yemişler! Çırağan Sarayı'nın ardından şimdi de lüks yatlar detayı...Milyonları böyle yemişler! Çırağan Sarayı'nın ardından şimdi de lüks yatlar detayı...
'Efsane kış'ın şifresi bu haritalarda! "Her şey olabilir" diyerek uyardı'Efsane kış'ın şifresi bu haritalarda! "Her şey olabilir" diyerek uyardı
Anahtar Kelimeler:
kar tatili okullar tatil mi

En Çok Okunan Haberler

Motorin ve benzin fiyatında rekor indirim!

Motorin ve benzin fiyatında rekor indirim!

Resmen açıklandı! Zincir marketlerle ilgili flaş karar

Resmen açıklandı! Zincir marketlerle ilgili flaş karar

Atıl binaya götürüp yapmadığını bırakmadı! 'Büyü de gel'

Atıl binaya götürüp yapmadığını bırakmadı! 'Büyü de gel'

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin karar! Yasa tasarısından tamamen çıkarıldı

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin karar! Yasa tasarısından tamamen çıkarıldı

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Oyuncular oyuna geldi! 'Ünlü biri gibi tanıttı'

Oyuncular oyuna geldi! 'Ünlü biri gibi tanıttı'

İlginizi Çekebilir

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.