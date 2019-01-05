YARIYIL TATİLİNİN GÖZDE ROTALARI - Kayak, doğa ve kaplıca turizminin merkezi: Bolu

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Türkiye'nin en büyük iki şehri İstanbul ve Ankara arasında yer alan, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu ile ulaşımın rahat sağlandığı Bolu, uluslararası standartlara sahip kayak merkezi, Abant, Gölcük ve Yedigöller milli parkları, termal tesisleriyle yarıyıl tatilinde ziyaretçilerini bekliyor.

Doğal güzellikleriyle ünlü ve yüz ölçümünün yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan Bolu, termal, sağlık ve kış turizmiyle, yetiştirdiği aşçılar ve yöresel yemekleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı oldu.

Yaz aylarında futbol, basketbol, güreş gibi birçok spor dalına ev sahipliği yapan, doğa ve kış turizminin yanı sıra termal ve sağlık turizminde de son yıllarda ön plana çıkmaya başlayan Bolu, Seben, Göynük ve Mudurnu ilçeleri ile Karacasu ve Taşkesti beldelerinde yer alan termal tesislerle de adından söz ettiriyor.

- Gündüz kayak, akşam kaplıca imkanı

Kentin toplam 5 bin 300 yatak kapasitesine sahip termal tesisleri, hem konaklamak hem de günübirlik kaplıcaya girmek isteyenlere hizmet veriyor.