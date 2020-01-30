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Yarıyılda Vangölü Ekspresi tatilcilerin gözdesi oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2020 10:15 | Son Güncelleme

Vangölü Ekspresi yarıyıl tatilinde Ankara ile Tatvan arasında sefer yapmaya devam ediyor. Bölgeyi ziyaret etmek isteyen yolcular, garlarda yoğunluk oluştururken, tren seyahatine katılanlar eşsiz manzaralarla birlikte keyifli bir yolculuk yaşıyor.

Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahlarından geçerek Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen Vangölü Ekspresi, bölgenin güzelliklerini görmek isteyen seyahat ve gezi tutkunlarının yoğun ilgisini çekiyor.

Doğal güzelliklerin arasında yolculuk

Karla kaplı dağların yamaçlarından ve doğal güzelliklerin arasından süzülerek ilerleyen Vangölü Ekspresi, yolcularına her mevsim farklı güzellikteki manzaralar eşliğinde seyahat imkanı sunuyor.
Ekspresle farklı illeri dolaşarak Tatvan Garı'na gelen yolcular, Muş Ovası'nın doğal güzellikleri, beyaz gelinliğini giyen Atatürk ve Nemrut Dağı ile Van Gölü manzarasına karşı seyahat etmenin keyfini yaşıyor.
9 vagon ve 320 yolcu kapasiteli Vangölü Ekspresi'nde doğayla iç içe seyahat etme fırsatı bulan, karşılaştıkları güzellikleri fotoğraflayan yolcular, vagonları süsleyip, şarkılar söyleyerek yolculuğu daha eğlenceli hale getiriyor.

'YOĞUN OLDUĞU İÇİN YATAKLI VAGONLARDA YER BULAMADIK'

'YOĞUN OLDUĞU İÇİN YATAKLI VAGONLARDA YER BULAMADIK'
İzmir'den gelen Peyruze Olcay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa eksprese bindiğini, çok yoğun olduğu için yataklı vagonlarda yer bulamadıklarını söyledi.
Kar manzarası görmeyi çok istediğini belirten Olcay, "İstediğim görüntüyü Muş'ta gördüm. Yolculuktan keyif aldık. Yarıyıl tatilini güzel şekilde değerlendirdim. Perşembe günü de döneceğiz." dedi.
Kayserili emekli öğretmen Şehnaz Gültekin ise 36 kişilik grupla ilk defa bindikleri Vangölü Ekspresiyle Doğu Anadolu Bölgesine tur düzenlediklerini söyledi.
Gruptakilerin kış manzaralarına hayran kaldığını anlatan Gültekin, şöyle konuştu:
"Bu tanıtım bize hem maddi ve manevi anlamda kazanç sağlıyor. İnsanlarımızın birbirine şartlı yaklaşımlarını ortadan kaldırıyor. Bu turların sıklıkla yapılmasına ve herkesin bu işe el vermesini öneriyorum. Gerek profesyonel gerekse amatör anlamda bu turlar yapılmalı. Arkadaşlarım çok mutlu. Gördüğümüz eşsiz güzellikler anlatılacak gibi değil. Murat Nehri, karlı manzara ve insanların yaklaşımları çok güzel."
Kayseri Kadir Has Ortaokulu rehber öğretmeni Canan Korkmaz da ilk kez Vangölü Ekspresiyle yolculuk yaptığını bildirerek, "Tren çok konforlu. Gayet güzel ve neşeli bir yolculuk oldu. Keyifliyiz. Yarıyıl tatili olması nedeniyle çok güzel bir ortam ve bizim için iyi bir değişiklik oldu." ifadelerini kullandı.
Vanlı Zeynep Beyza Kulaz da arkadaşlarıyla gezi için ekspresi tercih ettiklerini kaydederek, "Odamızı süsledik. Arkadaşlarım çok kar görmemişti. Bu sayede görme imkanı buldular. Manzara çok güzel, herkese tavsiye ederim." diye konuştu.
Trendeki diğer yolcular da eşsiz manzaraya karşı keyifli bir yolculuk yapma imkanı bulduklarını ifade ederek, bölgeye gelmek isteyenlerin Vangölü Ekspresini tercih etmesini istedi.
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Anahtar Kelimeler:
Vangölü Ekspresi Tatil seyahat

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