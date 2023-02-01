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Yaş mama sevmeyen tüylü dostlarınız için en iyi kuru kedi mamaları

31.01.2023 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevimliliğiyle kalpleri eriten kediniz için sağlıklı ve lezzetli bir mama arayışındaysanız doğru yerdesiniz! Minik dostunuzun bağışıklığını destekleyecek, ona ihtiyacı olan enerjiyi verecek, birbirinden kaliteli ve farklı aromalardaki kedi mamalarını sizin için bir araya getirdik! Gelin, yaş mamaları aratmayacak ve kedinizin bayılarak yiyeceği kuru mamalara birlikte göz atalım!

Yaş mama sevmeyen tüylü dostlarınız için en iyi kuru kedi mamaları

İçindekiler

  • 1. Sindirilebilir protein kaynağı içeren: Friskies Kuru Kedi Maması
  • 2. Kedinizin böbrek sağlığını koruyun: PRO PLAN Original Kuru Kedi Maması
  • 3. Kısırlaştırılmış kedilere özel: Advance Kedi Maması
  • 4. Omega-3 ve omega-6 katkılı: Enjoy Kuru Kedi Maması
  • 5. Hipoalerjenik bir seçenek: Felicia Kuru Kedi Maması
  • 6. Tamamen doğal: Proline Yetişkin Kedi Maması
  • 7. Yavru kedilere özel: Royal Canin Kitten Kuru Kedi Maması
  • 8. Koruyucu katkı maddesi içermeyen bir mama: N&D Ancestral Grain Kuru Kedi Maması
  • 9. Doğal probiyotik içeren: PURINA CAT CHOW Sterilised Kuru Kedi Maması
  • 10. Ekonomik bir seçenek: Paw Paw Balıklı Yetişkin Kedi Maması

Kedilerin kişilikleri gibi damak tatları da farklılık gösterir. Bu nedenle kediniz için doğru mamayı bulmak biraz zorlayıcı olabilir. Siz de işinizi kolaylaştıracak ve kedinizin midesini bayram ettirecek mama tavsiyeleri için yazımızı inceleyebilirsiniz. Böylelikle minik dostunuzun tüm ihtiyaçlarını karşılayacak doğru mamaya kolayca karar verebilirsiniz. Öyleyse en iyi kuru mamalara birlikte bakmaya hazır mısınız?

1. Sindirilebilir protein kaynağı içeren: Friskies Kuru Kedi Maması

Yaş mama sevmeyen tüylü dostlarınız için en iyi kuru kedi mamaları

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Patili dostunuz için en iyi kuru kedi mamasını araştırıyorsanız Friskies Kuru Kedi Maması aradığınız ürün olabilir. Sığır eti, tavuk ve sebze aromalı kuru mama kedinizin ihtiyacı olan bütün besin ögelerini sağlar. Böylece bağışıklık sistemini destekler. Yetişkin kediler için uygun olan mama, yüksek oranda sindirilebilir protein kaynağı içermesiyle de tercih sebebi. Kedilerin damak tadına uygun şekilde tatlandırılan ürün; 3 kilogram ağırlığındaki kedilere günde 55 gram, 4 kilogram ağırlığındaki kedilere 70 gram ve 5 kilogram ağırlığındaki kedilere de 90 gram olarak verilebilir. Siz de kedinize lezzetli bir mama ziyafeti sunmak için ürünü deneyebilirsiniz.

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2. Kedinizin böbrek sağlığını koruyun: PRO PLAN Original Kuru Kedi Maması

Yaş mama sevmeyen tüylü dostlarınız için en iyi kuru kedi mamaları

PRO PLAN Original Kuru Kedi Maması, zengin somon içeriğiyle kedinizin beğenisini kazanır. İçerdiği besin ögeleriyle evcil hayvanınızın bir günde alması gereken bütün ögeleri karşılar. Patili dostunuzun böbrek sağlığının korunmasına da yardımcı olur. Ayrıca doğal bağışıklık sistemini destekler. Peki, kuru kedi maması nasıl saklanır? Ürünü kuru ve serin yerde ağzı kapalı olarak saklamanız önerilir. Binlerce yorum alan ve kedi ebeveynlerinin favorisi olan ürün, bir yaş ve üzeri kedilerin beslenmesi için uygundur. Siz de minik dostunuzun sağlığını ve damak tadını önemsiyorsanız ürünü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

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3. Kısırlaştırılmış kedilere özel: Advance Kedi Maması

Yaş mama sevmeyen tüylü dostlarınız için en iyi kuru kedi mamaları

Advance Kedi Maması, kısırlaştırılmış kediler için özel olarak formüle edilir. İçerdiği yüksek lif seviyesi ile kedinizin kas kütlesini muhafaza eder ve uzun süreli tokluk sağlar. Bu sayede kısırlaştırılan kedileri obeziteye karşı korur. Balık seven kedilerin favorisi hâline gelecek mama, %37 oranında yüksek protein içerir. En iyi kuru kedi maması tavsiyeleri arasında yer vermeden geçemeyeceğimiz ürün, yumurta içermemesi sayesinde alerjik kedilerin de beslenmesinde kullanılabilir. Siz de kedinizi kaliteli ve sağlıklı bir kuru mama ile beslemek istiyorsanız kedi sahiplerinden tam not alan ürünü tercih edebilirsiniz.

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4. Omega-3 ve omega-6 katkılı: Enjoy Kuru Kedi Maması

Yaş mama sevmeyen tüylü dostlarınız için en iyi kuru kedi mamaları

En iyi kedi kuru mama markaları arasında yer alan Enjoy'un ürettiği kuru kedi maması, kedinizin vazgeçilmezi olacak ürün; bağışıklık sistemini güçlendirir, sağlık bir deri ve parlak tüyleri destekler. Dişler ve bağırsaklar için koruyucu olarak kullanılabilir. Tavuklu mama; omega-3, omega-6 ve keten tohumu içermesiyle kedinizin dengeli şekilde beslenmesi için iyi bir seçim olur. Yetişkin kediler için uygun olan ürün, kedinizin mama saatini dört gözle beklemesini sağlayacak. Siz de lezzetli ve besleyici kuru kedi maması tavsiyesi arayışındaysanız ürünü tercih ederek kedinizi mutlu edebilirsiniz.

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5. Hipoalerjenik bir seçenek: Felicia Kuru Kedi Maması

Yaş mama sevmeyen tüylü dostlarınız için en iyi kuru kedi mamaları

Felicia Kuru Kedi Maması, hipoalerjenik oluşuyla en hassas kedilerin bile beslenmesi için kullanılabilir. İçeriğindeki omega-3 yağ asitleri, temel vitamin ve minerallerle zenginleştirilen mama; sağlıklı bir metabolizmayı ve kemik gelişimini destekler. A, D, E, C vitaminleri ile kedinizin sağlığının korunmasına yardımcı olur. Beslenme uzmanları tarafından özenle formüle edilen ürün, kedinizin tüylerini daha parlak ve güçlü hâle getirir. Sevimli dostunuzun doğal yaşam koşullarına uygun şekilde beslenebilmesi için renklendirici, kimyasal aroma ve GDO içermez. Lezzetli yapısıyla evcil hayvanınızın kalbini fetheder.

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6. Tamamen doğal: Proline Yetişkin Kedi Maması

Yaş mama sevmeyen tüylü dostlarınız için en iyi kuru kedi mamaları

Tamamen doğal olan Proline Yetişkin Kedi Maması kuzu etli ve pirinçli oluşuyla kedinizin beğenisini kazanır. Patili dostunuzun sağlığının korunmasına destek olur. Peki, kuru kedi maması nasıl verilir? Kedinize mamayı verirken onun ağırlığını göz önüne almalısınız. 1 ila 2 kilogram ağırlığındaki kediler için günde 30-45 gram, 3 ila 4 kilogram ağırlığındaki kediler için 60-80 gram, 5 ila 6 kilogram ağırlığındaki kediler için 100-120 gram ve 7 ila 8 kilogram ağırlığındaki kediler için 140-160 gram mama yeterli olur. Kedinizin herhangi bir sağlık problemi varsa mama miktarını veterinerinize danışmalısınız.

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7. Yavru kedilere özel: Royal Canin Kitten Kuru Kedi Maması

Yaş mama sevmeyen tüylü dostlarınız için en iyi kuru kedi mamaları

"Yavru kediler için en iyi kuru kedi maması hangisi?" diye soruyorsanız Royal Canin Kitten Kuru Kedi Maması aradığınız ürün olabilir. Ürün, büyüme çağındaki kedinizin vücut gelişimini ve kas oluşumunu destekler. Lifli yapısıyla henüz anne sütünden yeni ayrılan dostunuzun sindirim sistemine katkı sağlar. Son teknolojiyle hazırlanan mama el değmeden üretilmesiyle hijyenik bir besin seçeneği olur. Peki, kuru kedi maması bozulur mu? Kuru mamalar; doğrudan güneş almayan, serin bir yerde saklandığında son tüketim tarihine kadar dayanır.

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8. Koruyucu katkı maddesi içermeyen bir mama: N&D Ancestral Grain Kuru Kedi Maması

Yaş mama sevmeyen tüylü dostlarınız için en iyi kuru kedi mamaları

Düşük glisemik endeksli N&D Ancestral Grain Kuru Kedi Maması, koruyucu katkı maddesi içermez. Yetişkin kedilerin beslenmesi için uygun olan ürün ilkel tahıllarla üretilir. 10 kilogram ağırlığındaki mamayı almayı düşünüyorsanız "Kuru kedi maması kaç günde bayatlar?" diye soruyor olabilirsiniz. Kedi mamalarının üretim tarihinden itibaren bir yıllık raf ömrü bulunur. Ürün hiç açılmamış olsa bile son tüketim tarihi geçtiyse mamayı kedinize vermemelisiniz. Siz de kediler için özenle üretilen, sağlıklı içeriği sahip bir kedi maması satın almak istiyorsanız ürünü tercih ettiğinize hiç pişman olmayacaksınız.

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9. Doğal probiyotik içeren: PURINA CAT CHOW Sterilised Kuru Kedi Maması

Yaş mama sevmeyen tüylü dostlarınız için en iyi kuru kedi mamaları

PURINA CAT CHOW Sterilised Kuru Kedi Maması, hindiba katkısıyla doğal probiyotik içerir. Ürün hazırlanırken renklendirici ve aroma vericiler kullanılmaz. Kısırlaştırılmış kediler için özel üretilen mama, kedinizin sağlıklı kilosunu korumasına yardımcı olur. Yüksek kaliteli protein içeriğiyle yetişkin bir kedinin tüm besin ihtiyaçlarını karşılar. Kedinizin kas yapısını da destekleyen mama, yaklaşık 100 yıllık bir tecrübe ile üretilir. Siz de biricik dostunuz için dengeli, lezzetli ve kaliteli bir mama arayışındaysanız daha fazla zaman kaybetmeden ürünle tanışmalısınız.

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10. Ekonomik bir seçenek: Paw Paw Balıklı Yetişkin Kedi Maması

Yaş mama sevmeyen tüylü dostlarınız için en iyi kuru kedi mamaları

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En ucuz kuru kedi maması seçeneklerinden biri olan Paw Paw Balıklı Yetişkin Kedi Maması, 15 kilogramlık ambalajı sayesinde kedinizi uzun süre beslemeniz için yeterli olur. Patili dostunuzun damak tadına hitap edecek mama yüksek besin değerleriyle de tercih sebebi. Tam bir fiyat performans ürünü olan kedi maması, sokak kedileri için besleme yapanların da favorileri arasında bulunur. %28 protein ve %14 yağ içeren ürün, kedinize sağlıklı ve mutlu bir beslenme deneyimi yaşatır. Siz de bütçenizi zorlamadan kedinize en iyi şekilde bakmak istiyorsanız mamayı rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

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