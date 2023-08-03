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YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN? Yüksek Askeri Şura toplantısı saat kaçta? Gözler YAŞ kararlarında

03.08.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YAŞ toplantısı için araştırmalar giderek hız kazanıyor. YAŞ toplantısı için geri sayım başladı. Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. Peki, YAŞ toplantısı ne zaman, saat kaçta?

YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN? Yüksek Askeri Şura toplantısı saat kaçta? Gözler YAŞ kararlarında

YAŞ toplantısı kararları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. YAŞ toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sonrasında Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak ismin açıklanması bekleniyor. İşte YAŞ toplantısı ile ilgili açıklamalar

YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı 3 Ağustos Perşembe günü saat 12.00'da yapılacak. Toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak.

erdoğan

YAŞ TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura kararlarının Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

YAŞ'ta gündeme gelmesi beklenen başlıklardan biri de Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığına getirilecek isim.

Bu göreve, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ya da yeni bir isim atanacak.

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