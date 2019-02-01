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Yasa dışı bahis operasyonunda 394 şüpheliden 197’si yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 14:04 | Son Güncelleme

Bu sabah İstanbul merkezli 40 ilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak 3 buçuk milyar TL haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik yapılan operasyonda gözaltı kararı verilen 394 şüpheliden 197’sinin yakalandığı belirtildi.

Bu sabah İstanbul merkezli 40 ilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak 3 buçuk milyar TL haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik yapılan operasyonda gözaltı kararı verilen 394 şüpheliden 197’sinin yakalandığı belirtildi. Operasyonlarda 42 milyon TL, 94 bin dolar ve 133 bin euro’ya el konulduğu bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen bir soruşturma kapsamında, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatarak 3 buçuk milyar TL haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik operasyon başlatılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı verilen 394 şüpheliden 197’sinin gözaltına alındığı bildirildi. Baskınlarda 42 milyon TL, 94 bin dolar ve 133 bin euro’ya el konulurken, yapılan araştırmada kozmetik, nakliye, gıda adı altında 72 paravan şirket kurulduğu ve bu şirketler aracılığıyla internet üzerinden futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edildi. Para trafiği içinde bulunan 849 kişi ve bu şirketlere ait 4 bin 345 banka hesabı üzerinde finansal analiz yapıldı. Yapılan incelemede 2 milyar 144 milyon 925 bin 905 TL, 9 milyon 366 bin 87 euro, 12 milyon 119 bin 244 dolar, 8 bin İsviçre frangı, 800 Kanada doları, 43 bin 847 İngiliz sterlini, 7 milyon 60 bin 855 Rus rublesi, 8 bin 127 gram altın şeklinde para trafiği gerçekleştiği belirlendi. Polisin aldığı önlemlerle 42 milyon 274 bin 766 TL, 94 bin 518 dolar ve 133 bin 395 euro’ya el konuldu. Bahis oynayan 455 kişi hakkında ise 8 bin 500 ve 35 bin TL arasında idari para cezası kesilmesi için ilgili mülki idare amirliklerine bilgi verildi. 72 paravan şirket üzerinden bahis oynattığı belirlenen 394 kişinin gözaltına alınmasına yönelik 40 ilde çalışma başlatıldı. 5 bin polisin katıldığı operasyonda şu ana kadar 394 şüpheliden 197’sinin yakalandığı öğrenildi.

Operasyon 40 ilde devam ediyor
Yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleşen operasyon, İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Adana, Adıyaman, Antalya Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Giresun), Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Zonguldak’ı kapsayan 40 ilde devam ediyor. Gözaltı kararı verilen 394 şüpheliden 207’sinin İstanbul, 34’ünün yurt dışında bulunduğu, geri kalan 153 şüphelinin ise 38 ilde olduğu öğrenildi.
Öte yandan emniyet güçlerince düzenlenen operasyon polis kameralarınca da saniye saniye kaydedildi. Özel Harekat polislerinin de yer aldığı operasyonlardaki görüntülerde, 42 milyon TL, 94 bin dolar ve 133 bin euro’ya el konulduğu görülüyor.

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