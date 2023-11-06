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Yasa dışı bahis oynatanlar bir bir yakalandı! 77 ilde Mengene operasyonu: Kumar, tombala, oyun makineleri...

06.11.2023 08:26 | Son Güncelleme:
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Kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 77 ilde "Mengene" operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 33 kişi gözaltına alındı.

Yasa dışı bahis oynatanlar bir bir yakalandı! 77 ilde Mengene operasyonu: Kumar, tombala, oyun makineleri...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 77 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Mengene" operasyonunun ayrıntılarını duyurdu.

Yerlikaya paylaşımında "Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasa Dışı Bahis suçlarına yönelik 77 ilde eş zamanlı olarak 28 bin 314 personelin katılımıyla düzenlenen Mengene Operasyonunda 517 şahıs hakkında idari işlem, 118 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı." bilgisine yer verdi.

Bakan Yerlikaya paylaşımına şöyle devam etti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde; ’Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri ile Yasa Dışı Bahis’ suçlarına yönelik yapılan Mengene Operasyonunda, kumar, tombala, oyun makineleri ile kumar ve yasa dışı bahis oynatan 33 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 517 şahıs hakkında kumar, tombala, oyun makinelerinde ve yasa dışı bahis oynama suçundan idari işlem yapılarak 2 milyon 330 bin 479 TL para cezası uygulandı. 118 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı. Arama kaydı bulunan 650 kişi de yakalandı.

UYUŞTURUCU, AV TÜFEĞİ, BAHİS KUPONU...

Operasyonda; 13 yasa dışı bahis ve kumar oynanan iş yeri kapatılmış, 10 adet kumar/oyun makinesi, 4 adet tombala makinesi, 12 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 5 adet kurusıkı tabanca ve çeşitli miktarda esrar, bonzai, metamfetamin, uyuşturucu hap ile çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ele geçirilmiştir.

Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi, Jandarmamızı ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah yardımcıları olsun. Ülkemizin dört bin yanında yasa dışı bahisçilere ve kumar oynatanlara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."


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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya bahis

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