Yasa dışı bahisçilere derbi operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Galatasaray- Beşiktaş maçının oynandığı saatlerde yasa dışı bahisçilere operasyon düzenledi. Ekipler, yasa dışı bahis suçunu organize edenlerin banka hesaplarındaki paralara el konulması nedeniyle bu yöntemi bıraktıkları, bunun yerine cebe havale denilen herhangi bir banka hesabına bağlı olmayan telefon numarasına para göndermeye başladıklarını tespit etti.

Ele geçirilen cep telefonlarında inceleme yapan Siber Polis, yasa dışı bahis olayının, yurt dışında olan ve internet üzerinden Skype grubundaki kullandıkları yazışmalarda hacker gibi kod ad kullanan örgüt yöneticilerince koordine edildiğini belirledi.

QR KOD YÖNTEMİYLE ATM'DEN PARA ÇEKTİLER

Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin QR kod yöntemiyle ATM'den para çektiğini belirledi. Şüphelilerin yakalamak için Galatasaray- Beşiktaş maçının oynandığı saatlerde 9 farkı bölgedeki ATM önünde görev alan polisler, 4 kişiyi QR kod yöntemiyle para çekerken suçüstü yakaladı. Firar olan 1 kişinin ise arandığı bildirildi. Ekipler, şüphelilerle birlikte 5 cep telefonu, 32 bin 190 lira para, 379 bin lira tutarındaki çek ve senetler ile çok sayıdaki bankamatik ve kredi kartlarına el koydu.